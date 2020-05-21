首届"中国健康新势力"企业征集活动正式启动

5月20日，人民网·人民健康主办，火石研究院支持的“2020年首届中国健康新势力企业征集活动”在京正式启动，可扫描二维码参与活动报名。
《健康中国2030规划纲要》提出，要推动健康服务供给侧结构性改革，推动健康产业转型升级，满足人民群众不断增长的健康需求。当前，我国进入从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变的关键阶段，大健康新兴产业展现出更为广阔的发展前景，数字化技术的支撑作用愈发凸显。后疫情时代，对高端医疗设备及生命医疗产业、创新药及其相关产业链、基因检测、疫苗研发等相关产业链的发展需求进一步提升，医疗健康产业的发展也面临着新的机遇和挑战。
为进一步推进具潜力医疗健康企业发展，为医疗健康企业提供交流的平台，探索挖掘中国大健康发展新动能、新举措，更好满足人民美好生活需要，人民网·人民健康发起了本次活动。
中国健康新势力企业主要包括药物研发、互联网医疗、医疗服务、医学影像、体外诊断、医疗人工智能、医疗大数据等医药健康产业中的重点细分行业。特别是在新冠肺炎疫情后卫生与健康领域，拥有自主创新的核心技术、发展速度快、在资本市场有优越表现，成立时间在3至10年的创业企业均可报名参加此次活动。
本次评选将采用“权威专家+AI”评选方式，基于中国生物医药产业发展指数作为数据参考，并结合专家评审与大众投票，从企业的行业知名度、发展成长潜力、投资价值等维度，多重指标综合计算。活动最后将发布“中国健康新势力企业百强榜”榜单。
筛选后的“中国健康新势力企业百强榜”企业将在人民网·人民健康全平台、全渠道进行全媒体报道，集中展示中国健康新势力的新成果、新作为。据了解，活动期间还将举办“健思健想——新势力掌门人的思想铭響”线上沙龙，邀请行业专家、投资机构以及企业代表参与共同探讨中国大健康行业的发展趋势，推动优质项目的孵化，帮助新势力企业抓住新时代大健康领域的新机遇，在机遇与挑战共存的新时代，助力中国健康新势力企业逐梦前行。
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