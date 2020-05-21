宣传解读“走心” 税费支持政策“入心”

人民网北京5月21日电 （记者车柯蒙）“疫”去春来，税宣送暖。在这个“加长版”的第29个全国税收宣传月里，各地税务机关围绕“减税费优服务 助复产促发展”主题，开展了一系列“走心”的宣传解读，让政策的“春风”和税务人的“温度”深入人心。

凝聚社会力量，政策宣传有广度

张孝龙是一名“饿了么”外卖骑手，最近，他有了一个新的身份——义务税收宣传员。上班前，他和同事们正在忙碌着整理税收支持政策的宣传材料，准备在送餐时为顾客送上“减税套餐”。

安徽铜陵税务部门携手“饿了么”外卖平台开展“速递减税套餐”活动，聘请300余名外卖骑手作为义务税收宣传员，在取餐送餐的同时将税收宣传解读材料送到纳税人手中，帮助广大纳税人了解优惠政策、掌握办税流程。

一位位“外卖小哥”、一辆辆“送餐车”，带着税费优惠政策“动起来”，跑遍街头巷尾，跑向纳税人缴费人，成为税收宣传的一道风景线。

税务部门携手各方社会力量，凝心聚力，讲述政策好声音。在全国两会召开前夕，重庆市税务局邀请全国人大代表马善祥走进12366纳税服务热线中心，客串接线员，认真接听纳税人来电，热情解答问题。

在广东、江苏、浙江、安徽等地，借助各行业协会更贴近企业的优势，税务部门通过市工商联和市餐饮协会、旅行社协会、交通运输业协会等行业协会、商会对接会员企业，以“面对面”座谈、“心贴心”交流的方式，更精准将税费优惠政策送达企业，和企业共同守望疫情风雨后的彩虹。

运用信息技术，政策讲解有力度

受疫情影响，税务部门把今年税收宣传月活动的主阵地由“线下”搬到了“线上”，运用“直播课堂”“智能语音”，推动税收宣传工作与时俱进步入信息化、走向现代化。

“政策讲解非常详细，针对性很强，还有分步骤实操，税务主播真是太‘可’了！”北京市东城区税务局的直播间里，频繁收到纳税人的点赞。

这个税收宣传月，税务干部有点忙。东城区税务局的业务骨干化身“网络主播”，依托直播平台“大显神通”，在线讲解最新税费优惠政策和网上办税操作指南，网络互动随时为纳税人缴费人答疑解惑。相比线下实体课堂，“直播课堂”开启了新模式、新体验、新服务。

准确率达到70%、7×24小时全天候服务、公开咨询电话接听量提升3倍以上……成都市税务局创新推出智能电话语音咨询系统，畅通咨询渠道。通过合理设置语音导航菜单，快速定位问题，分门别类地提供精准解答；通过语音合成技术，播报答复内容，完成自助式智能答复；根据纳税人需求选择将答复内容以短信形式发送至手机。准确、规范、高效、快速的纳税咨询服务，得到纳税人广泛认可。

推行个性辅导，政策服务有温度

许多企业有序复工复产，迎来了春日的忙碌。针对企业复工复产过程中在资金周转、发票领用、政策享受等方面的困难，税务部门推行“一对一”、个性化辅导，为企业送去“及时雨”。

山东金晶（集团）有限公司是中国玻璃行业标杆企业。今年突如其来的疫情让玻璃行业发展遇上“严冬”，盈利空间急剧压缩，对企业资金承压能力是巨大的考验。

企业的难处，时刻萦绕在税务人心头。淄博高新区税务局由专业的税收工作人员根据企业的个性化需求进行综合研判，为企业提供量身打造的政策“礼包”、全流程的办税辅导。经测算，疫情期间企业可以享受社保费减半优惠60余万元，办理高新技术企业延长弥补亏损800余万元，医保延期缴纳200万元。税减了，费降了，负担轻了，企业发展更有信心和活力了。

安徽马鞍山市税务局设立“税务专家门诊”窗口，组织全市20余名业务骨干入驻马鞍山“办税业务专家答疑群”，第一时间为纳税人解决个性化涉税难题。目前，“办税业务专家答疑群”已有1200名纳税人加入，共解答财务人员的涉税问题超过3000条，接听纳税人的咨询电话达4000余次。六安市税务局为全市重要支柱行业矿区企业定制专属服务“税课堂”，“面对面”现场辅导税收政策，为企业复工复产送去“定心丸”。

当复工复产季遇上“加长税宣月”，税务部门创新政策解读方式，全力满足企业复工复产的涉税需求，更大范围助力企业纾困解难、加速企业发展的“春天”早日到来。

(责编：车柯蒙、孙阳)