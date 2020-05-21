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恒大许家印：全面认真做好疫情防控的情况下，可以大胆复工复产

李函林

2020年05月21日15:05  来源：新华网
 
原标题：恒大许家印：全面认真做好疫情防控的情况下，可以大胆复工复产

　　新华网北京5月21日电（李函林）5月21日，正在北京参加全国两会的全国政协常委、恒大集团董事局主席许家印接受了新华网记者的独家采访，就统筹做好疫情防控和复工复产工作介绍了恒大的相关情况。

　　以下为采访实录：

　　新华网记者：许家印委员，您好，能说说恒大复工复产的情况吗？

　　许家印：恒大总共有1023个项目，需复工人数78万多人。我们从3月1日开始复工复产，到3月底有896个项目复工，复工人数达到68.7万，复工率达到88.2%；到4月15日，1023个项目已全部复工，复工人数达到78万多人，实现100%全面复工复产。

　　新华网记者：恒大1000多个项目全面复工，复工人数达到78万多人。请问复工以来，有没有人感染？

　　许家印：从3月1日复工开始到现在，没有1人感染。

　　新华网记者：恒大在防疫方面是怎么做的？

　　许家印：我们主要做了四个方面的工作：

　　第一，集团第一时间成立疫情防控小组，我担任组长。同时，明确每个项目的一把手为防疫专职责任人，采取设置观察隔离间、体温检测点、送诊专车等防疫措施，及时采购体温枪、口罩、消毒液等防疫物资，对办公室、食堂等定期定时进行全面消杀。

　　第二，精心策划组织人员返岗。返岗前对近14天的体温情况及往来史、接触史进行普查，采用包车点对点接送，确保返岗过程安全，并建立健康档案。

　　第三，实施封闭管理，每个项目只设置一个出入口，由专人对进出项目的人员进行体温检测、实名登记；同时采用分散办公、错时用餐、视频会议等形式，减少人员聚集。

　　第四，建立健全疫情上报及处置机制，有事报事，无事报平安。

　　新华网记者：就目前而言，您认为疫情对复工复产影响大吗？

　　许家印：我认为，在全面、认真做好疫情防控的情况下，可以大胆地复工复产。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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