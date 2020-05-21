全国政协委员李彦宏：新基建有望推动智能经济时代早日到来

人民网北京5月21日电（记者毕磊）第十三届全国人民代表大会第三次会议5月21日正式开幕。今天记者从百度集团了解到，全国政协委员、百度董事长李彦宏提交了四份提案，涉及新基建、智能交通、支持继续教育以及个人信息保护。
在新基建方面，李彦宏提出了构建人工智能新型基础设施，勾画智能经济发展蓝图的提案。随着国家新基建政策的提出，以及多年来人工智能与经济发展的深度融合，智能经济已经成为大势所趋。对此，李彦宏表示，国家应加快打造具备国际领先水平的人工智能新型基础设施，加强人工智能基础和应用人才培养，推进各行业积极应用自主可控的开源深度学习平台。同时，还应大力推进智能云工程，支持开放平台的建设，以此加速产业智能化。
在智能交通方面，李彦宏提出加快智能交通基础设施建设，助力交通强国战略的提案。我国交通运输发展迎来重大历史机遇期，人工智能、5G等新技术正在成为拉动智能交通发展的新引擎。对此，他建议国家应加强政策引导，鼓励各地政府加大探索和投入，一方面加强探索城市智能交通运营商模式，鼓励有条件的地区先行先试，另一方面则要加快交通路网车路协同智能化改造。除此之外，还要建设全国性的新一代智能交通治理平台，加快形成安全可靠的现代化交通治理体系。
在教育方面，李彦宏认为疫情加速产业结构调整的同时将重塑人才结构，应鼓励各行业从业人员通过继续教育丰富能力，适应经济发展趋势。虽然国家已经将部分继续教育支持纳入个税抵扣范围，但仍有提升空间。对此，李彦宏建议，研究扩大个税抵扣对继续教育的覆盖范围，上调个人所得税对继续教育的专项附加扣除额度，适时调整职业资格名录并出台配套的培训方案，构建与产业发展需求相适应的人才培养体系。
除此之外，李彦宏还提及了个人信息保护的问题。他建议，针对新冠肺炎疫情期间采集的个人信息设立退出机制，加强对已收集数据的规范性管理，研究制定特殊时期的公民个人信息收集、存储和使用的标准和规范。
无论是新基建、智能交通还是支持继续教育方面，均符合后疫情时代加速经济发展的命题需求。尤其是以人工智能为核心的新型基础设施，将成为经济发展的新燃料。对此，李彦宏表示，“新基建对经济发展及民生改善都会起到极大的促进作用。“在国家新基建政策的支持下，人工智能等新型基础设施的发展有望推动智能经济早日到来。
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