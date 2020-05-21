58金融成立党支部 以党建引领为企业协同发展添新动能

5月20日，58集团党委58金融党支部成立大会在京举行。58金融全体党员、入党积极分子参加了本次会议，首都互联网协会党委党建指导老师张怡、杨凡通过“云视频”的形式参会，58集团党委书记、首席信息内容安全官马兰、58同城副总裁常利刚、58集团党委办负责人应邀出席。

根据大会议程，与会党员表决通过了《58金融党支部党员大会选举办法（草案）》，并按照选举程序，经过无记名投票，选举58金融副总裁余训培以及何赛、杜鹏、祝嘉、李秀雯等五位同志为58集团党委58金融党支部委员。会上还召开了第一届支部委员会全体会议，讨论拟定了支部委员会分工。支部书记余训培在当选表态发言中表示，将加强理论学习，以身作则，全力以赴地抓好支部工作，积极引导每一个党员始终保持和展现共产党员的先进性，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

首都互联网协会党委党建指导员张怡表示，58金融党支部的成立充分体现了58集团、58金融对党建工作的重视，也标志着58的党建工作又向前迈出了坚实的一步。希望在集团党委的领导下，58金融党支部切实发挥在行业管理、企业发展中的政治引领作用，结合企业实际组织教育学习，不断增强支部凝聚力、战斗力，打造出一支有朝气、有能量的队伍，助力企业发展。58集团党委书记马兰对58金融党支部成立表示衷心祝贺，对两位指导老师表示感谢。她表示，5月20日是58集团党委的主题党日，每年的这一天党委都会通过前往革命圣地，以重温革命历史、汲取革命精神的实际行动向党表白。今年，58金融党支部的成立，是以特别的方式向党“表白”，具有特殊重要的意义。马兰代表58集团党委对新成立的党支部提出三点希望：一是希望58金融党支部充分发挥党组织举旗定向的作用，成为58金融发展的“定海神针”，乘风破浪，行以致远。二是希望58金融党支部充分发挥凝心聚力的作用，吸引更多员工加入和回归党组织，为企业发展打造团结、奋进、能打硬仗的队伍。三是激励58金融党支部对内继续秉承集团党委“三个驱动”行动方针，做好“党建工作”大文章，积极与内部兄弟党支部、外部共建党组织协同联动，共同探索党建工作发挥更多作用的有效途径，推动党建工作水平迈上新台阶。

58同城副总裁常利刚表示，58集团党委58金融党支部的成立，对公司发展意义重大。党支部是党员干事创业的阵地，支部党员将继续发挥先锋模范作用，以党建凝聚人心、集聚力量，为公司发展再添新动能。58金融的长远发展离不开党建引导，党建工作做好了就是凝聚力、战斗力、生产力。未来，58金融将更加紧密跟随党的步伐，努力为用户、客户、社会带来更优质高效的服务，也以更好的业绩向集团党委交出一份满意答卷。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)