武汉消费券发放满月 超市成为核销率最高行业

便捷、低门槛的数字化方式普惠广大商家、民众。4月19日，武汉启动总价值23亿元的武汉消费券投放，第一批消费券首日直接带动交易总额超720万元,首日杠杆率13.28；至5月18日发券一个月以来，通过微信支付使用的武汉消费券拉动消费4亿元，杠杆率达11.4倍。发放的超市、餐饮、商场和文旅四类消费券中，超市成为核销率最高的行业。
同时，武汉消费券也拉动了中小微企业的经济复苏和生意增长，数据统计，在所有核销消费券的武汉商户中，有83.6%为小微商户，覆盖近40万家；从消费人群来看，中老年消费者的消费热情高涨，50岁以上消费者的核销最为活跃，人数占比达32.86%，超过其他年龄段消费者。他们在果蔬生鲜、超市便利店、粮油米面等场景消费场景最为活跃。
除了武汉消费券，微信支付还联合武汉本地商家推出城市消费券，包括星巴克、必胜客、周黑鸭、海底捞、家乐福、Nike耐克等数百个品牌商家，让武汉的消费者通过“武汉消费券”小程序就能便捷领取，商家券可与武汉消费券两券合并使用，带动经济复苏。
除面向在武汉市民启动微信小程序领券外，武汉市还将低保、特困和建档立卡贫困人口等困难群众每人定向发放专用消费券。
3月以来，全国50余省、市、区通过微信向市民陆续投放超百亿消费券（含未发放金额）。武汉、湖南、广东等省市纷纷在码上经济的拉动下，走出疫情困境，跑出复苏“加速度”。
北京大学新结构经济学研究院院长、北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫5月15日表示：“消费券可间接增加城市家庭收入，也增加了其消费的可能。另外，消费券的发放可倾向于帮扶受疫情影响严重的企业，实现为其吸引消费者，达到帮扶企业的作用。既保家庭，又保企业，是‘一石二鸟’的有效政策。”
以码上经济为代表的数字经济已经成为了经济社会的“稳定器”和重要支撑，而消费券也成为刺激消费、促进生产见效最快的有效手段。报告指出，以微信生态为基础的码上经济将持续深入生活方式、生产方式和社会治理和服务方方面面，让数字经济更加深入人心。
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