全国政协委员杨文龙：推动“医检药保”互联互通

人民网北京5月22日电（记者乔雪峰）近年来，在国家一系列政策指导下，我国医疗健康领域改革发展取得显著成就，“互联网+医疗”、“互联网+医药”的新业态、新服务蓬勃发展，医疗卫生服务体系日益健全，医疗健康服务水平持续提高，健康中国的建设正在稳步推进，人民健康与经济社会协调发展。

尤其在疫情期间，互联网医疗服务和药品“网订店送”服务得到了广泛发展，各大医院纷纷启动在线预约挂号及在线问诊服务，药店行业也启动了“网订店送”无接触配送服务，越来越多的用户转向线上问诊、购药。

5月22日，全国政协委员、叮当快药创始人兼董事长杨文龙在接受人民网记者采访时表示，疫情防控大力推进了互联网医药健康服务新业态的发展，同时 5G技术的应用也为医疗、医药、医保的三医联动及到家身体检测创造了良好的技术条件。

然而，在互联网医药快速发展的进程中，医疗、检测、医药、医保在全国范围内互联互通、资源共享等方面还存在一些亟待完善之处。因此，他建议，加快建立国家级“医检药保云管理平台”，推动全国医疗健康信息互联互通与实时共享，实现医保跨区域结算和在线支付，推进到家身体检测服务，构建医疗、检测、医药、医保相结合的健康新生态，保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医药健康服务。

加快国家级“医检药保云管理平台”建设

建立互联网+健康新服务体系

医疗健康信息数据采集系统分散、数据标准不统一。各个医疗机构之间都拥有独立的信息数据采集系统和医疗记录系统，这些系统之间数据标准不统一、接口未打通，形成“信息孤岛”。

对此，杨文龙建议，统一医疗健康业务标准和技术标准，建立全国统一、高效、兼容、便捷、安全的医疗健康信息系统，建设国家级“医检药保云管理平台”，推进各省、市、自治区医疗健康数据中心的建设，实现全国医疗健康信息互联互通，加强数据有序共享。规范数据管理和应用权限，依法保护就诊人员信息和数据安全。

推动互联网医疗与多样化医保支付结合

解决群众挂号难、看病难、买药贵

互联网医药与医保支付相结合还缺乏配套政策法规。绝大部分城市还停留在医保刷卡支付阶段，医保地域属性与医保跨地域结算问题、互联网医疗与医保在线支付的问题，也有待更加细化的配套政策、法规支持。

对此，杨文龙建议，推进医保在线支付，同时进一步完善医疗保障体系的多角色支撑，公立医院与民营医院，线下实体医院与线上互联网医院多头参与，医保支付与商保支付并行，形成多层次、多类型的医疗服务体系和医保结算支付体系，解决群众挂号难、看病难、买药贵的问题。

大力发展智能健康检测技术

推进到家身体检测服务

互联网医疗缺乏到家检测服务的支撑。患者到医院就医，除了问诊、购药外，另一个巨大的需求就是身体检测。但目前身体检测主要还是在实体医疗机构内实施，到家身体检测服务的缺失严重制约了互联网医疗的发展。

对此，杨文龙建议，从政策上支持、鼓励可穿戴家用医疗设备、智能健康电子产品和健康医疗移动应用服务的发展，推进到家身体检测服务（如唾液检测、粪便检测、尿液检测等无创检测），继续推行家庭医生签约服务，鼓励医护到家服务，为互联网医疗的开展提供诊断数据支持。同时加快医护到家服务标准建设，加大对身体检测服务企业的政策性扶持，推进互联网医疗、到家身体检测、医保在线支付、送药到家的健康服务新业态，让人民群众在家就能享受到“医+检+药+保”的全流程便民服务。