地铁建设喜现创新装备 为列车安全稳运行打下坚实基础

“接触轨在隧道内装卸，还有更好的办法吗？”周国辉头脑里闪现了一个巨大的问号。

2018年，周国辉时任中铁武汉电气化局城铁分公司电化事业部经理，有着十五年地铁供电工程施工经验的他，现在又对地铁“第三轨”的装卸方式动起了心思。他迸发的这个思维火花，成就了中铁武汉电气化局集团的又一重大科研成果——“悬臂式智能装卸平台”这一国家知识产权局批准的实用新型专利。这一专利采用轨道平板车为运输载体，在轨道平板车上加装适用于隧道内使用的悬臂装置，运用弹簧伸缩卡销、同步遥控器、智能升降系统等实现两台悬臂装置协同工作的智能装卸平台。

接触轨是在地铁和城市轨道交通系统中，安装于车辆限界外侧轨道旁的绝缘装置上的刚性导线，用于传输送机车电力，俗称第三轨，目前基本采用新型钢铝复合接触轨，其供货长度为15米，每根重约200kg，以传输电流大，重量轻，安装方便，维护起来也实现了运营管理单位损耗小、费用低的要求。唯独缺憾的是采用轨道车运送至隧道内，由于接触轨长度长，重量重，人工装卸极不方便。这项专利就是专门针对这个问题实现机械智能化装卸，减少接触轨装卸过程中人员的劳动强度，提高劳动效率，保证接触轨安全，为地铁列车安全稳定运行打下坚实的基础。”

经过武汉地铁蔡甸线供电项目1年半的酝酿，邀请武汉地铁集团建设事业总部副总经理张刚一起进行可行性论证后，周国辉依托东博蜂巢创新工作室，带领科研小组于2020年初向中铁武汉电气化局城铁分公司提出了科技立项的想法。东博蜂巢创新工作室创新课题范围广泛，包括供电、机电、通信、信号、土建等专业，涵盖城市轨道交通的方方面面，在青岛、武汉、厦门、成都、常州等地均设有创新小组，先后拿下5项专利、3项软件著作权、12项QC成果，成了“创新生产线”。周国辉的这个念头得到城铁分公司总经理夏永涛、党委书记陈振明的极力支持和鼓励，上报之后被推送至中铁武汉电气化局批准为2020年科研开发引导课题。

“怎么定位悬臂，才能既简单，又安全可靠？”目前遇到的难题是既要让两台悬臂在同一角度作业，又要让轨道车走行时悬臂转到另外一个角度固定起来。研发小组回到了工作室，成员们有的依靠在办公桌旁的椅子上，有的望着天花板沉思，有的一会摇头、一会皱眉，突然刘威挥手示意让大伙聚拢过来，然后拿起纸和笔，飞速的画出了一个圆柱体，然后在圆柱体上画了等分圆的四个孔和一个插销，左手旋转纸张，右手拿着钢笔来回移动。他在演示插销弹入锁孔定位悬臂、拉出插销转动悬臂的场景。参与研发的青岛地铁集团8号线公司供电部主管李纯洁表示赞同，提出可以将圆柱体改为环状，套在悬臂支柱上，并安装在人手操作的高度。伸缩式弹簧销锁位的构思一下子解决了智能作业车悬臂多个角度定位的问题。

在青岛地铁八号线胶胶区间接触轨运输施工中，张东博正站在平板车上操作着装卸平台遥控器。突然，悬臂升降用的钢丝绳端部的挂钩卡在了滑轮滑槽内，任凭电机嗤嗤作响，挂钩丝毫不能动弹。他和刘佳庆左拉右拽，费了九牛二虎之力总算把挂钩给拉出来。经过分析，钢丝绳和挂钩型号偏小，频繁操作导致钢丝绳变形，升降到头导致挂钩被滑轮卡主，研发小组决定改用2吨的卷扬机。

局物设部肖会建到青岛项目检查时听说有这么一台神奇宝贝安装在轨道车上，很感兴趣，第二天迫不及待的到现场查看了设备并观看了操作全过程。作为武汉电气化局公认的轨道车管理专家，他依靠自己丰富的现场经验和细致敏锐的观察力，提出了一些很好的建议和意见，研发小组虚心记录整改，并按照他的建议联系有资质的检测公司，出具了合格的检测报告。

3月初，随着复工复产的有序推进，分散在全国各地研发小组成员逐渐聚拢到青岛，在分公司领导肖文贵的带领下，积极开展疫情防控、复工复产的同时，也抓紧了悬臂式智能装卸平台的改进和完善工作。

随着青岛地铁八号线供电项目胶大区间里程碑节点的如期完成，东博蜂巢创新工作室用这双经过多次改进的魔臂，在青岛地铁接触轨系统施工中，发挥了超强的装卸能力，实现了3人小组一天敷设6公里接触轨的工效，提高工效近4倍，不仅避免了接触轨受到物理损伤，实现缩短工期、降本增效，经测算预计将为全线35公里的地铁接触轨线路施工成本节约80余万元。

“我们的创新前景是构建‘城铁智慧工程’”，城铁分公司总经理夏永涛满怀信心的说。在创新驱动发展的战略引领下，中铁武汉电气化局城铁分公司将不断提升机械化、智能化工程技术水平，增强核心竞争力，全力打造城市轨道交通旗舰企业，为城市轨道交通行业的高质量发展做出新的更大贡献！（冯倞）

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