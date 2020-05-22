GDP目标没定 经济发展方向却更明确了

2020年经济增长速度（GDP）目标去哪儿了？在往年政府工作报告的众多预期目标中，GDP往往排在最前面的位置，也最受关注。然而，今年政府工作报告并没有提出这一具体目标。

不设定GDP目标并不意味着经济发展没有目标。

事实上，在面临全球疫情和经贸形势的巨大不确定性，以及经济发展遭遇前所未有的巨大挑战这一背景下，政府工作报告尊重经济社会发展的客观规律，将经济发展的任务量化到了各项具体指标当中，力求我国经济稳定运行。

“以保促稳、稳中求进”

坚持底线思维，中国经济“稳”字当头

为什么今年不设定经济增速的具体目标？对此，多位专家学者表示，不必纠结于具体速度指标，稳定经济运行事关全局，非常时期要坚持“底线思维”，守住底线就能实现经济的稳定、可持续发展。

“没有经济增长目标，并不代表经济不增长、社会不发展，也更不意味着我们的经济可以放任其下滑。”全国政协委员、北京大学光华管理学院讲席教授金李在接受人民财经记者采访时表示，报告虽没有GDP增长的目标，但它在脱贫攻坚、再就业和防范金融风险等方面都提出了明确的要求，尤其体现出对今年坚定不移地完成决胜全面建成小康社会这一任务的重视和信心。他认为，不提出具体的经济增长目标，反映出我国在治理能力上的进步，体现了作为一个经济大国的“底线思维”。政府工作报告中多次强调，要尽其所能实现疫情之后的经济恢复，同时要继续拥抱全球化，而这些方面的努力不应受到任何具体目标的限制，不能用一些过度的行政手段影响资源配置从而达到实现经济增速的目的。

“今年淡化了对经济增速的要求，但强化了对‘六稳’与‘六保’的要求。”中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员张明表示，“六保”已经成为今年政府经济政策的最大着力点，这凸显了党中央、国务院在非常时期的“底线思维”。他认为，此次政府工作报告没有提出全年经济增速具体目标是一个务实的表现，因为目前在疫情还没有结束时，中国的经济政策的核心应该是保民生、保就业，实现人民健康的保全和经济增长的恢复。同时，此举也可以帮助我们进一步减少对GDP增速的依赖和过度重视，更好地使中国经济发展回到一个结构合理的改革过程之中。

国家发展和改革委员会主任何立峰在今日的部长通道中也表示，虽然今年政府工作报告没有提到GDP的增长指标，但客观上它的内容已经融化到财政、货币政策的指标当中。他认为，一方面疫情突如其来，经济指标要有可比性，而今年一季度和以前并不具备可比性。另一方面中国经济深度融入全球经济，目前全球疫情客观上还在蔓延，全球经济有巨大的不确定性。因此，目前不纠结于经济增长的指标，这将使我们更加专注于扩大内需、做好六稳六保、供给侧改革、高质量发展等目标任务。

“直面挑战、坚定信心”

中国经济有实力、有能力克服当前困难

当前，我国经济发展面临的挑战前所未有。今年一季度，GDP同比下降6.8%，其他各项经济指标也受累下行。但随着疫情防控取得阶段性重要成果，经济社会秩序正加快恢复。数据显示，在严格做好疫情防控的前提下，各地方有力有序地复工、复产、复市、复业，经济总体较快复苏。

——4月份，工业增加值增长3.9%，工业用电量增长1.6%，以人民币计价的出口增长8.2%。交通运输也迅速恢复正常，各行各业总体上都在快速复苏。

——5月小长假之后，各项先行指标，特别是发电量每天增长5%到6%，铁路日装车数量稳步增长。一些重要企业生产经营快速恢复，增长幅度超两位数。

对于进一步推进复工复产，金李委员在他的提案中提出了三点思路：一是补足外需救助企业，二是保障内需救助低收入群体，三是把外汇储备用于疫情后的经济重建。“相比西方各主要经济体，中国率先实现疫情基本平复。如果也能率先实现平稳有序复产复工，将会极大增强中国人民的自信，提升幸福感，获得感和安全感。也会极大地提升中国的国际形象和声誉，以大国的形象担当，成为全球战胜疫情恢复经济的领头羊。”

政府工作报告提出，积极的财政政策要更加积极有为。上海交通大学上海高级金融学院学术副院长严弘指出，这表明为了对冲新冠疫情给经济所带来的影响，政府将通过一系列积极的财政政策来帮助经济得到恢复，特别是帮助中小企业重新回到发展轨道。报告还强调要依靠改革来激发市场的主体活力，推动要素市场的配置改革，这些都是在推动市场化、法治化和国际化的改革过程中，为经济赋予更多的发展动能。“时下中国经济面临很大的挑战，因此坚持市场化改革的这条道路，扶持和发展民营经济，进一步鼓励科技创新，推动产业升级，都显得尤其重要。”

“长期向好、稳中向好”

中国经济基本面和发展趋势不会改变

综合来看，虽然疫情对我国经济运行有较大影响，但影响总体可控，我国经济长期向好的发展趋势不会改变。

国家统计局局长宁吉喆近日表示：“观察中国经济，要看长期大势。我国作为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，经济发展韧性强、潜力足、空间广，新冠肺炎疫情短期冲击没有改变也不会改变我国长期向好、稳中向好的基本面和发展趋势。”他指出，接下来要狠抓现有政策举措早落地早见效，进一步加大宏观政策对冲力度，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，力争把疫情造成的损失降到最低限度，努力实现经济社会发展、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

何立峰也认为，突如其来的疫情对中国经济的冲击虽然重大，但它是短期的、暂时的。从中国经济基本面来看，向好的趋势没有改变。第一产业继续向好，春耕夏种进度比我们预期的还要好一些。第二产业特别是一些新兴产业发展势头比较良好，传统产业恢复势头也比较好。第三产业中的一些消费业受影响比较大，但是正在有力有序恢复。所以从未来发展趋势看，中国经济向好的基本面是可以保持的。我们有能力也有实力、有信心也有决心，继续推动中国经济平稳健康可持续发展。

着眼未来，我们满怀期待、信心满满。中国经济这艘巨轮一定能够化危为机、行稳致远。

(责编：杨曦、夏晓伦)