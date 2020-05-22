京东推出“自营房产”业务模式

人民网北京5月22日电（记者毕磊）22日，京东房产与中骏集团在京签署战略协议，中骏集团旗下北京楼盘——“中骏·云景台”的首批1000套房将作为京东渠道专享房源，6月1日起在京东正式开售。这也标志着京东正式上线“自营房产”业务。
据悉，京东“自营房产”将开发商直供房源纳入京东自营体系，并为选购自营房源的用户，提供甄选房源、自营特惠、线上锁房、无理由退定、价格保护等京东渠道专属的五大购房权益。
京东房产总经理曾伏虎表示，如今，利用直播看房、VR看房等互联网技术工具，消费者会越来越多的选择线上购房方式，这或许将引发未来购房方式变化。京东“自营房产”打造了“甄选房源、自营特惠、线上锁房、无理由退定、价格保护”的全新购房服务标准，通过此次“自营房产”的合作，京东房产和中骏集团共同将以往的购房流程透明化、效率化，在带给用户更多权益和保障的同时，也简化了楼盘销售环节，为开发商节约成本、提高效率。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】