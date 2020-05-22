京东推出“自营房产”业务模式

人民网北京5月22日电（记者毕磊）22日，京东房产与中骏集团在京签署战略协议，中骏集团旗下北京楼盘——“中骏·云景台”的首批1000套房将作为京东渠道专享房源，6月1日起在京东正式开售。这也标志着京东正式上线“自营房产”业务。

据悉，京东“自营房产”将开发商直供房源纳入京东自营体系，并为选购自营房源的用户，提供甄选房源、自营特惠、线上锁房、无理由退定、价格保护等京东渠道专属的五大购房权益。

京东房产总经理曾伏虎表示，如今，利用直播看房、VR看房等互联网技术工具，消费者会越来越多的选择线上购房方式，这或许将引发未来购房方式变化。京东“自营房产”打造了“甄选房源、自营特惠、线上锁房、无理由退定、价格保护”的全新购房服务标准，通过此次“自营房产”的合作，京东房产和中骏集团共同将以往的购房流程透明化、效率化，在带给用户更多权益和保障的同时，也简化了楼盘销售环节，为开发商节约成本、提高效率。

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