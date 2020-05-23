陈华元代表:建设火神山、雷神山医院是一生最难忘的工程

回忆起建设火神山医院、雷神山医院的日子，已经卸任中建三局党委书记、董事长的陈华元代表，心中仍难以平复，那不眠不休的十多天，是与死神抢时间的日子：“这是我一生最难忘的工程。”

1月23日，陈华元接到命令，要牵头建设能容纳1000张床位的火神山医院；1月25日，再接“军令”，承建容纳1300张床位的雷神山医院。如此规模的传染病医院，占地10万多平方米，一般需要两年时间建设，而给陈华元和建设者们的时间只有10天！正值春节放假，工人返乡，工厂停工，疫情防控压力大，医院建设标准高，任务重工期短，陈华元感觉肩头的担子重千斤。

但陈华元知道，这是“救命工程”，湖北的老百姓期盼着，全国人民乃至全世界都在关注着，容不得任何闪失。“不惜代价，不惧困难，尽锐出战，只能成功。我们是为挽救生命而战！”陈华元立下“军令状”，紧急开会筹备，统筹调配资源，勘察施工现场，保障物资运输……他和几万名建设者争分夺秒、共同战斗。

火神山医院建设10天完工，雷神山医院用了12天交付，陈华元和建设者们一起创造了奇迹般的“中国速度”。“这一仗打得很苦。那段时间，我们一起吃住在工地，每天只睡两个小时，心急如焚，就算想多睡一会，也睡不着。”

截至4月15日，火神山医院累计收治患者3059名，雷神山医院累计收治患者2011名，两所医院治愈率均在97％以上，为抗疫斗争作出了重要贡献。

陈华元说：“困难面前所展现出万众一心、共克时艰的精神，正是我们能够创造中国速度的力量源泉。”

今年全国两会，结合火神山医院、雷神山医院的建设使用情况，陈华元带来了关于深化医疗设施“平战结合”建造理念、提升城市综合抗疫能力的建议。

《 人民日报 》（ 2020年05月23日 08 版）