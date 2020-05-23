十三届全国人大三次会议开幕侧记：坚定信心 迈向全面小康

初夏的北京，万物竞秀。5月22日上午8时，近3000名肩负人民重托的全国人大代表，步入人民大会堂，出席十三届全国人大三次会议。他们身后，是雨后放晴的天空，阳光和煦。

上午9时，大会开幕。会场全体起立，高唱国歌。随后，全体与会人员向新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞默哀。

国务院总理李克强在作政府工作报告时说：“去年，我国发展面临诸多困难挑战。世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大。以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民攻坚克难，完成全年主要目标任务，为全面建成小康社会打下决定性基础。”

湖南省张家界市慈利县三官寺土家族乡副乡长向伟艺代表在这样几个数据下画上记号：国内生产总值达到99.1万亿元，增长6.1%。城镇新增就业1352万人，调查失业率在5.3%以下。农村贫困人口减少1109万，贫困发生率降至0.6%。

“能在较短时间内有效控制疫情，保障了人民基本生活，十分不易。去年以来经济社会发展和今年疫情防控取得的成绩，让我们深刻感受到中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，让我们对打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会充满信心。”向伟艺说。

政府工作报告提出，要坚决把减税降费政策落到企业，留得青山，赢得未来。中国兵器内蒙古第一机械集团有限公司党委书记、董事长李全文代表对此非常振奋，“在疫情防控和复工复产中，国家出台了很多好政策，企业应该把握好这些政策机遇，加快转型升级步伐。”

西藏自治区林芝市墨脱县完全小学副校长格桑德吉代表说，政府工作报告提出“推动教育公平发展和质量提升”“加强乡镇寄宿制学校和县城学校建设”，将直接惠及边远地区教育，让山区的孩子有机会接受更好的教育。

审议民法典草案是本次大会的重要议程。在听取全国人大常委会副委员长王晨关于民法典草案的说明后，广东省律师协会会长肖胜方代表表示，编纂民法典是全面依法治国的标志性立法，广大代表将审议好、完善好民法典草案，草案通过后，将宣传好落实好这部法律。

王晨在作关于《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》的说明时，会场上响起热烈的掌声。代表们表示，必须从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，改变国家安全领域长期“不设防”状况，在宪法和香港基本法的轨道上推进维护国家安全制度建设，加强维护国家安全工作，确保香港“一国两制”事业行稳致远。

在会前的“代表通道”和会后的“部长通道”上，在代表们的讨论中，“信心”成为高频词。

“我将认真履职，贯彻落实好政府工作报告提出的稳就业、保民生一系列举措政策，做好本地区疫情防控和经济社会发展工作，为脱贫攻坚、社会稳定履行好人大代表的职责。” 新疆维吾尔自治区哈密市市长祖木热提·吾布力代表说。

“中国经济是一片大海，疫情没有也不能改变我国经济长期向好的基本面。只要我们在党中央的坚强领导下积极应对、稳扎稳打，就能进一步激活广阔的市场空间、释放巨大的增长潜力，再创辉煌。”中国一汽集团党委书记、董事长徐留平代表表示。

中国铁路武汉局集团有限公司职工黄望明代表感慨万千：“斗罢艰险再出发！全国人大代表参会，就是要建真言、谋良策，努力把疫情造成的损失降到最低，努力完成今年经济社会发展主要目标任务，为全面建成小康社会凝心聚力。”

历史长河奔腾不息，有风平浪静，也有波涛汹涌。我们不惧风雨，也不畏险阻。期待全国人大代表履行好宪法和法律赋予的神圣职责，为全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦积极贡献智慧和力量！

《 人民日报 》（ 2020年05月23日 10 版）