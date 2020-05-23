政府工作报告起草组成员介绍有关情况：稳定经济运行事关全局

5月22日上午，国务院新闻办公室举行吹风会，政府工作报告（以下简称报告）起草组负责人和成员介绍了报告有关情况。

正确理解和把握报告下一阶段的政策和部署安排

政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏说，李克强总理所作的政府工作报告，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及去年中央经济工作会议精神，按照以习近平同志为核心的党中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的一系列重大决策部署，对去年的工作、今年以来的疫情防控和复工复产工作进行了回顾，提出了今年经济社会发展的主要目标任务、宏观政策措施，对下一阶段的工作作了全面部署。

黄守宏介绍，理解和把握一系列政策和部署安排，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，注重把握好以下五个方面。

一是把握常态化疫情防控这个大前提。疫情是下一阶段影响我国发展的最大变数。我国疫情防控取得重大战略成果，但现在全球疫情仍在蔓延，输入风险始终存在，国内不时发生聚集性疫情，疫情反弹的复杂性增加，必须毫不放松抓好常态化疫情防控，确保疫情不反弹。报告提出的判断和各项经济社会发展政策举措，都是在常态化疫情防控这个前提下部署和统筹推进的。

二是把握“六保”这个着力点。“六保”是针对新情况提出的积极的、进取的而不是消极的目标任务。“平常我们的速度跑得快一点，这是进取，往前走。当面对外部强烈冲击时，能稳住阵脚、站稳脚跟、不后退甚至少后退，这本身就是积极的。”黄守宏说，面对前所未有的冲击，稳住经济基本盘，就是保护社会生产力、保住今后发展的根基。

三是把握脱贫攻坚这个硬任务。小康不小康，关键看老乡。脱贫是全面建成小康社会的标志性指标。党的十八大以来，习近平总书记就脱贫攻坚作出一系列重要指示批示，并亲自挂帅督战。为确保脱贫攻坚决战决胜，报告提出了针对性强、力度大的重要举措。今年中国脱贫目标一定能实现，这意味着中国比联合国千年发展目标提前10年实现，是对全球减贫事业作出的巨大贡献。

四是把握扩大内需这个战略基点。报告提出要实施扩大内需战略，这既考虑了当前应对疫情冲击的需要，考虑了保持我国经济长期持续健康发展的需要，也考虑了满足人民日益增长的美好生活需要。报告提出要深化供给侧结构性改革，突出民生导向，使提振消费与扩大投资有效结合、相互促进，同时也提出了重大举措。报告提出了把“两新一重”作为扩大有效投资重点。这是党中央、国务院经过反复研究考量确定的，同时也吸取了社会各方面的意见，既能促消费惠民生，又有利于调结构增后劲，推动高质量发展，具有“一石多鸟”之功效。

五是把握改革开放这个大逻辑。黄守宏介绍，改革开放是过去40多年推动中国取得巨大成就的制胜法宝，今年也不例外。报告中提出的促进经济社会发展的新举措包括“六稳”“六保”，可以说念的是改革开放的“经”、用的是改革开放的“招”、走的是改革开放的路，使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用。

报告为何没有提出经济增长速度量化目标

按照惯例，除个别年份外，每年的报告是要提出当年国内生产总值增长速度预期目标的。

今年为什么没提增速呢？

报告起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君表示，实际上，主要是因为不确定性很大。这个不确定性主要是两个方面：一是全球疫情走势的不确定性。疫情发展趋势现在很难准确判断。二是国际经贸形势的不确定性。疫情是当前影响全球经济活动的最大因素。全球疫情走势无法准确判断，也就相应无法判断各国疫情管控措施会怎么调整。各国经济都处于巨大的不确定性之中。

“不提经济增速具体目标，不是说不重视经济增长，更不是说要任由经济增速下滑。”孙国君说，报告里有一句话很重要，叫“稳定经济运行事关全局”。

他表示，从当前来说，有两个方面需要增长来支撑：一是今年提出要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，这需要经济增长支撑。二是经济下滑的时候，往往会导致一些风险的出现。比如说金融等领域，一些原本不是问题的问题、不是风险的风险，可能会因为经济下滑产生。所以，稳定经济运行事关全局。

黄守宏表示，经济增长很重要，在当前经济增速下滑的情况下，不能脚踩西瓜皮、滑到哪里算哪里，因为经济增长连着就业、连着基本民生。不设GDP增速具体量化指标，各方面要重点围绕“六稳”“六保”工作来做。

报告提出了一些今年下一个阶段要实施的政策。随着这些政策的落地，经济会逐步企稳回升，有利于稳住经济、保障基本民生、实现脱贫攻坚目标。

报告39处讲“就业”

孙国君表示，“就业”是报告的高频词，39处讲“就业”。

当前中国经济发展面临的突出问题和矛盾之一，就是就业和民生问题。

为什么提出“六保”并把保就业列为“六保”之首？

黄守宏介绍，因为就业是最大的民生，是经济发展最基本的动因所在。今年保就业是最重要的，保住了就业就保住了基本民生。保就业靠什么？就是要稳住企业、稳住市场主体，特别是稳住中小微企业。中小微企业是实现就业最主要的渠道，80%以上的就业都依靠中小微企业。针对当前企业特别是中小微企业的困难，报告提出了一系列举措，目的就是为了稳就业。报告讲，去年减税降费2.36万亿元，今年在去年的基础上，新增减税降费超过2.5万亿元。同时，在推动降低企业经营成本、强化金融支持等方面也有一系列举措。

报告提出，要加强失业保障，确保参保人员应保尽保，并且今年又提出一些新的举措，有能力、有办法把失业人员基本生活兜住。

报告因时而变、随事而制

黄守宏表示，突如其来的新冠肺炎疫情，是全球重大突发公共卫生事件，使很多方面情况都发生了改变。就报告起草而言，也遇到了前所未有的新情况。去年年底以来，按照以习近平同志为核心的党中央决策部署以及中央经济工作会议精神进行了报告起草工作。报告稿经党中央、国务院通过后，下发各地区各部门各单位征求意见，随后根据征求的意见，对报告稿进行了修改。由于受新冠肺炎疫情影响，国内外形势发生重大变化。根据党中央决策部署，报告稿作了较大修改。习近平总书记先后主持召开两次中央政治局常委会会议、一次中央政治局会议，审议报告稿，对起草和修改工作提出明确要求，作出重要指示，为起草工作提供了遵循。报告起草和修改工作是在李克强总理主持下进行的，国务院其他领导同志给予指导。李克强总理主持召开两次国务院常务会议、一次国务院全体会议，审议报告稿，还多次主持召开座谈会听取意见。

在报告起草和修改过程中，社会各界包括广大网民也提出了很多意见和建议。比如，中国政府网联合25家网络媒体平台以及各地区、有关部门政府网站，第六次开展“我向总理说句话”网民建言征集活动，把精选出来的近1400条建言转给了起草组。同时，起草组也组织专人搜集网民意见。此外，国务院研究室会同科技部召开外国专家座谈会，来自9个国家的13位知名专家提出了一些好的意见和建议。最近几天，起草组将根据全国人大代表、政协委员的意见继续修改报告，按程序报批。

吹风会上，起草组成员还就财政政策、外资外贸等内容进行了相关解读。

《 人民日报 》（ 2020年05月23日 12 版）