财政部部长刘昆：政府过紧日子 人民过好日子

“落实‘更加积极有为’的要求，我们将从质和量两方面下功夫，既做加法、也做减法，调整结构、有保有压。”财政部部长刘昆具体介绍了财政政策的发力重点——

“做加法”，即建议将赤字率提高到3.6%以上，比去年提高0.8个百分点，财政赤字规模比去年增加1万亿元。中央财政还将发行1万亿元抗疫特别国债，并从国有资本经营预算等方面调入近万亿元资金。

“做减法”，主要是减税降费、惠企惠民。为应对疫情影响，党中央、国务院接连出台了一系列减税降费措施，预计全年可为企业新增减负超过2.5万亿元。

“调结构”则有三个方面：一是“压本级、增地方”。二是“压一般、保重点”。在中央财政非急需非刚性支出压减50%以上的同时，脱贫攻坚、义务教育、基本养老、城乡低保等方面重点支出将只增不减。三是“直达基层、直达民生”。上级转移支付将细化到基层、细化到民生项目。

“政府过‘紧日子’，目的是让人民群众过‘好日子’。”刘昆表示，当前预算在科学安排、精打细算、提质增效上还有空间，“我们要把钱用在刀刃上，扎实做好‘六稳’工作，全面落实‘六保’任务，切实兜牢民生底线。”

《 人民日报 》（ 2020年05月23日 15 版）