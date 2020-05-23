国家发改委主任何立峰：不纠结于经济增速具体指标

“4月份，规模以上工业增加值增长3.9%，以人民币计价的出口增长8.2%，交通运输恢复正常，不少行业快速复苏；‘五一’假期后，发电量每天增长5%至6%，铁路日装车量稳步增长。”国家发改委主任何立峰用一组数据说明：疫情影响是短期的、暂时的，中国经济长期向好的基本面没有变，“我们有能力也有实力、有信心也有决心推动中国经济平稳健康可持续发展。”

为何今年政府工作报告没有提出全年经济增速具体目标？何立峰说：“不纠结于经济增速具体指标，将使我们更专注于坚定实施扩大内需战略，更专注于集中精力抓好‘六稳’‘六保’，更专注于推进供给侧结构性改革、推动高质量发展，更专注于实现优先稳就业、保民生、坚决打赢脱贫攻坚战、努力实现全面建成小康社会目标任务。”

疫情影响下，还能如期实现全面小康吗？何立峰表示，从目前执行情况看，常住人口城镇化率等指标已提前实现，大部分指标正按时序进度推进，预计到年底，一部分可超额完成，一部分可全面完成，极少数可基本完成，“今年GDP只要增长1%，就能达到2010年GDP总量的1.91倍；增长3%，相当于1.95倍；增长5%，接近1.99倍，都非常接近预期目标。从城乡居民人均收入来看，只要GDP增长1.75%，就可实现预期目标。”

《 人民日报 》（ 2020年05月23日 15 版）