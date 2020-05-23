程红委员：统筹国内外市场资源  推动外贸企业“两增”

本报讯（记者 高枝）面对当前国际形势对外贸发展带来的压力，全国政协常委、民盟中央副主席、北京市政协副主席程红建议，应统筹利用好国际国内两个市场、两种资源，推动外贸企业实现“两增”（即增加内需市场份额、增加产业链供应链本土化程度）。

程红认为，“两增”不仅有利于稳定企业经营，对冲外需疲弱压力，满足国内高品质消费需求，还可抓住危中之机，将外贸发展几十年积累的优质供应链本土化、内生化，保全和拓展我国产业链，助力经济发展战略转型，实现更高质量发展。

程红建议，立足综合优势，适时调整完善贸易政策和监管模式。外贸企业应改变过于强调“两头在外”的贸易政策和监管模式，转向内外贸衔接的政策导向，鼓励外贸企业加大国内采购，注重加大本土供应商培养。在跨国公司方面，应突出政策稳定性，不断增强外商长期投资经营的信心。充分尊重跨国公司运行规则与国际资本跨境流动规律，扩大外资企业市场参与度。

程红认为，对企业进行精准帮扶，应建设专业细分领域的电子商务和信息共享平台，帮助企业寻找合作伙伴，重塑安全可控的供应链，实现“1+1>2”的效果。吸引电商、物流、保险金融企业等更多的利益主体参与其中，为中小外贸企业提供从寻源、沟通，到支付、物流、金融体系的一整套扁平化数字化全链路服务，为企业转型升级提供全方位支撑。