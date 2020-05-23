政府工作报告释放重磅政策信号

集中精力抓好“六稳”“六保”，特别聚焦保就业、保基本民生、保市场主体；加大宏观政策实施力度，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元；实施扩大内需战略，重点支持“两新一重”建设；打造数字经济新优势，增强发展新动能……5月22日出炉的政府工作报告释放了众多重磅信号。

不少代表委员和专家表示，政府工作报告虽然篇幅不长，但政策含金量非常高，一揽子惠企政策将极大地提振企业发展信心，改革的进一步深化将激发市场主体活力，为经济高质量发展注入更大动能。

未提经济增速目标

专注“六稳”“六保”

政府工作报告指出，我们没有提出全年经济增速具体目标，主要因为全球疫情和经贸形势不确定性很大，我国发展面临一些难以预料的影响因素。这样做，有利于引导各方面集中精力抓好“六稳”、“六保”。

国家发展改革委主任何立峰在2020年全国两会首场“部长通道”回答记者提问时表示，不纠结于经济增长的具体指标，将使我们更加专注于不断扩大内需，实施扩大内需战略；更加专注于做好“六稳”工作，实现“六保”任务；更加专注于大力推进供给侧结构性改革，推动高质量发展，适应引领创造新的需求，促进形成强大国内市场；更加专注于实现优先稳就业、保民生、坚决打赢脱贫攻坚战、努力实现全面建成小康社会目标任务。

“不提经济增速具体目标，不是不重视经济增长，不是要任由经济增速下滑。”政府工作报告起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君在22日的国新办吹风会上指出，报告强调稳定经济运行事关全局，并提出了今年下一个阶段要实施的政策，比如财政政策的重点是把资金用在稳就业和保民生上，金融政策主要是保市场主体，就业和社保政策重点是把民生底线兜住。“相信随着这些政策落地，经济会逐步企稳回升，全年基本盘不会有问题，民生也不会有问题。”孙国君说。

全国人大代表、盐津铺子食品股份有限公司董事长张学武表示，今年政府工作报告没有提出经济增速具体目标，体现了求真务实。随着一揽子政策落地，中国经济能够走出良性循环的新路子。

稳住上亿市场主体

助小微企业渡难关

政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏在国新办吹风会上表示，今年的各项政策是围绕“六稳”特别是“六保”展开的，这里面又聚焦保就业、保基本民生、保市场主体。政府工作报告指出，保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。

黄守宏表示，针对当前企业特别是中小微企业的困难，报告提出了一系列举措，目的就是为了稳就业。比如，对企业特别是中小微企业出台了大规模的减税降费举措和一些降低企业经营成本的政策；为缓解当前小微企业面临的困难，在金融方面也有一系列举措，特别是在宏观政策中提出要创新直达实体经济的货币政策工具等。

针对相关的金融举措，中国民生银行首席研究员温彬表示，政府工作报告在取消多项定量指标的情况下，还提出了“大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%”这一具体目标，体现了政府保小微企业的决心。他表示，央行可以采取不同期限、扩大抵押品范围、适度提高抵押率等方式，创新货币政策工具，向金融机构提供流动性支持，引导资金流向重点领域和薄弱环节，实现宽货币向宽信用转化。

上述措施令企业深受鼓舞。全国人大代表、58同城CEO姚劲波对《经济参考报》记者表示，继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度，小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元等举措，力度非常大，将极大提振企业发展信心。“公司也将积极响应国家助企纾困号召，推出更多针对中小微企业的资金补贴、流量扶持举措，并积极参与国家‘上云用数赋智’行动，用科技赋能产业，全力支持中小微企业复工复产和数字化转型升级。”姚劲波说。

增强发展新动能

打造数字经济新优势

政府工作报告指出，依靠改革激发市场主体活力，增强发展新动能。报告还指出，困难挑战越大，越要深化改革，破除体制机制障碍，激发内生发展动力。

推进要素市场化配置改革成为业内人士关注的焦点之一。“完善要素市场化配置，是建设统一开放、竞争有序市场体系的内在要求，是新时代加快完善社会主义市场经济体制的重要内容。”温彬说，要加快培育数据要素市场，数据要素对其他要素效率具有明显的带动、放大作用，有利于使大数据成为推动经济高质量发展的新动能。

政府工作报告提出，推动制造业升级和新兴产业发展。大幅增加制造业中长期贷款。发展工业互联网，推进智能制造。电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进“互联网＋”，打造数字经济新优势。

全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，在抗击疫情过程中，无论是智慧医疗、智慧零售、智慧办公还是智能制造，智能科技迸发出化危为机的惊人能量，也让全社会认识到，加快推动中国制造智能化转型的必要性和紧迫性。“我们应将这种特殊时期培养起来的市场需求、消费习惯、政策保障和技术创新能力延续下去。”他说。

全国人大代表、浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕对《经济参考报》记者表示，全面推进“互联网＋”，加快政府、企业数字化转型，将产生更多新经济、新业态，推动数字经济发展。其中，加快以5G、云计算、AI等为代表的“新基建”，推动新一代信息技术产业快速发展，将促进传统行业转型升级，为实体经济高质量发展提供科技新动能。