积极财政:发力“质”和“量” 做好“加减法”

李克强总理22日在政府工作报告中指出，积极的财政政策要更加积极有为。今年赤字率拟按3.6%以上安排，财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债。这是特殊时期的特殊举措。上述2万亿元全部转给地方，建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等，强化公共财政属性，决不允许截留挪用。

按照政府工作报告和预算报告，今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元， 比去年增加1.6万亿元。还将加大减税降费力度，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。

5月22日，在十三届全国人大三次会议首场“部长通道”采访活动上，财政部部长刘昆表示，财政工作将从“质”和“量”两个方面下功夫，既做加法、也做减法，调整结构、有保有压，坚决落实积极的财政政策要更加积极有为的要求。

“加法”怎么加？刘昆算了一道加法题：财政赤字率计划提高到3.6%以上，比去年提高0.8个百分点，增加了1万亿元的财政资金；中央财政还将发行1万亿元抗疫特别国债，并从国有资本经营预算等方面调入近万亿元资金。此外，还将增加地方政府专项债券规模1.6万亿元。

刘昆表示，今年，一般预算收入预计略高于18万亿元，低于去年；一般预算支出预计将达到24.7万亿元，高于去年。一收一支，多出来的逾6.7万亿元就是释放出的财政资金，比去年加大了力度，做好了对冲，实现了积极。

“减法”怎么减？刘昆指出，主要是惠企惠民，减税降费。去年我国减税降费规模达到2.36万亿元。“这是制度性的安排，今年将继续实施。为了应对疫情的影响，党中央、国务院又出台了一系列减税降费措施，预计今年减税降费新增规模会达到2.5万亿元。”

结构怎么调？刘昆表示，一是压本级、增地方。今年中央财政本级支出将负增长，而对地方的转移支付将增长12.8%，增量资金9500亿元。二是压一般、保重点。今年中央本级非刚性、非急需的支出压减幅度超过50%，省出的资金用于疫情防控，支持打好三大攻坚战，脱贫攻坚、义务教育、基本养老、城乡低保等方面的重点支出只增不减。三是直达基层、直达民生。上级的转移支付将细化到基层，细化到民生项目，坐直通车，直接抵达。中央财政将发挥好财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢民生底线。

全国政协常委、财政部会计标准战略委员会委员张连起对《经济参考报》记者表示，要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响，积极的财政政策要更加积极有为。提高赤字率，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用。赤字率安排从2.8%提高到3.6%（一般公共预算赤字3.76万亿元），发行抗疫特别国债1万亿元，地方政府专项债券3.75万亿元，约8.5万亿元的财政政策大包，明确释放积极信号，稳定提振市场信心。

张连起表示，一方面，体现更加积极取向，加大财政政策对冲力度，稳住经济基本盘，兜牢基本民生底线。另一方面，大力提质增效，该减的税减下去，该降的费降到底，该压的支出压到底，把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，最大限度下沉财力。

全国人大代表、山东省财政厅厅长刘兴云对《经济参考报》记者表示，今年以来，受疫情等因素影响，经济下行压力较大。在这种形势下，提高财政赤字率，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券规模，一系列重要举措非常及时、十分必要。非常时期当用非常手段。在当前疫情常态化防控阶段，发挥提高赤字率和发行特别国债的逆周期调节作用，是有效应对疫情冲击和经济下行压力的重要举措。

全国政协委员、中国财政科学研究院院长刘尚希指出，积极的财政政策要更加积极有为，从整体上把握，就是要对冲风险。落实减税降费政策，对冲企业经营困难；扩大政府投资规模，对冲经济下行风险；调整优化支出结构，对冲疫情减收增支风险。

“2020年预算报告最鲜明的特点是，规模上的积极有为和支出方向的提质增效。收入端大规模减税降费、多渠道筹措资金，支出端大力度对冲经济社会风险，真正发挥了财政政策的主导作用。”恒大研究院原助理院长罗志恒对《经济参考报》记者表示，筹措方式上更加多元化，积极盘活财政存量资金，最大化发挥财政资金效率。从支出来看，强调提质增效，全面落实“六保”。调整优化支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障，一般性支出坚决压减，进一步落实政府过紧日子要求，节用裕民。