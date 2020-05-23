韩长赋：中国不会发生粮食危机

农业农村部部长韩长赋22日在十三届全国人大三次会议“部长通道”采访活动上表示，目前我国稻谷和小麦两大口粮库存超过一年的产量，可以供全国人民吃一年。他肯定地说，中国不会发生粮食危机。

韩长赋说，我国已经连续十几年粮食丰收，去年产量是13277亿斤，连续五年保持在13000亿斤以上。目前，我国人均粮食占有量远高于国际粮食安全标准线。

韩长赋强调，粮食生产任何时候都不能放松，尤其是在全球疫情蔓延、经济下行的背景下。中央为应对新冠肺炎疫情的影响，采取了一系列超常规的措施来稳定粮食生产，比如印发春耕生产指南，下达粮食生产任务，出台一系列政策措施。

韩长赋透露，从目前生产调度情况看，今年农业生产形势总体还是很好的。春播已过九成，面积稳中有增，预计在9.1亿亩以上，基本种在丰产期。早稻面积增加470万亩，总量达到7100万亩，实现恢复性增长。特别是夏粮小麦长势好于常年，无论是亩穗数、穗粒数和后期可以预期的千粒重，丰收在望。

韩长赋表示，下一步，农业农村部将按照政府工作报告部署，一环不松、一招不落地抓好今年粮食生产。一是要加强防灾减灾，要防止草地贪夜蛾等重大病虫害和气象灾害；二是抓好政策落实，包括提高稻谷的最低收购价，并且及时收购，保护农民的种粮积极性；三是要把藏粮于地、藏粮于技落到实处，今年要完成8000万亩的高标准农田建设。总之，今年粮食生产不会放松，要全力确保粮食产量稳定在1.3万亿斤，实现小康之年粮食丰收。