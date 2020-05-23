张兴海代表：出台更多惠民政策 促进汽车市场消费

人民网北京5月22日电 （李栋）在本次全国两会上，作为来自重庆汽车产业的全国人大代表，重庆小康工业集团股份有限公司董事长张兴海在接受人民网记者采访时表示，希望国家层面精准施策，尽快出台力度更大的惠民政策，既减轻车企负担，又能真正促进汽车消费，从中央到地方形成联动，拉动汽车市场内需。

建议减免小排量汽车购置税和贷款购车利息

突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。国家一季度GDP同比下降6.8%，汽车行业也难逃市场环境冲击。今年一季度，我国汽车销量367万辆，同比下降42%，呈断崖式下滑。且今年4月份，行业期待已久的“报复性增长”并未出现。业内预计在现有的国家促销政策下，全年汽车销量降幅可能会超过10%。

张兴海代表认为，汽车产业是我国国民经济的支柱产业，产业链条长、关联度高、就业面广、消费拉动力强。吃住行是老百姓的民生问题，汽车生活是老百姓小康生活的刚性需求，汽车产业在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。所以稳汽车消费市场成为稳经济的重要一环。

为此，作为全国人大代表，在2020年两会提交了《关于减免购置税进一步促进汽车消费，坚定实施扩大内需战略的建议》的议案。建议国家层面对小于或等于1.5升排量的汽车减免购置税；并且减免贷款购车利息。这样即能达到疫情后汽车企业的复工复产达产目的，又能解决就业、GDP和生产端税收等方面的问题，同时也符合国家的节能减排政策。

建议免征新能源汽车购置税延至2025年

张兴海代表认为，汽车产业的特点是重资产、高投入、长周期。企业要稳定发展，保持产品的市场领先，就必须在研发和智能制造方面持续投入巨资，否则就只能被市场和用户所淘汰。新能源汽车从立项、研发、生产到销售，资金投入巨大，时间周期长，企业压力很大。

拿外资品牌特斯拉举例来说，在该企业现金流最困难濒临破产的时候，正是获得美国政府4.65亿美元“先进技术车辆生产贷款计划”低息贷款，渡过了资金关，并在2010年成功上市。

张兴海代表建议，在税收支持方面，免征新能源汽车购置税延至2025年，以充分激发内需潜能，增强企业信心，让企业吃下定心丸。在技术研发方面，培育电动化和智能化核心技术。建议政府加大对企业电动化和智能化核心技术的支持力度，特别是底层核心技术研发的资金补助、高端人才引进支持等。

张兴海还建议，国家出台统一政策，要求各地方在限行限购、共享、路权等方面，应对所有符合我国规定的新能源汽车一视同仁。

此外，在二手车市场培育发展方面，打通新能源二手车流通环节，尽快建立科学规范的新能源二手车检测标准及规范等，打通新能源二手车流通环节，带动新车市场健康发展。

中国新能源自主品牌汽车任重道远，在内外承压的环境下，赢得消费者青睐，扩大市场份额，既要国家层面的助推，更需车企修炼内功。