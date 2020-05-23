吕亮功代表：进一步提高石化产业要素资源配置效率

人民网北京5月23日电（记者毕磊） 5月21日，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第三次会议在北京人民大会堂正式开幕。全国人大代表、中国石化镇海炼化公司代表、党委书记吕亮功在两会中建议，进一步提高石化产业要素资源配置效率。

数据显示，2019年我国石化全行业实现营业收入12.27万亿元，约占国内生产总值的12.38%，是国民经济的重要支柱。石化产业既是能源生产大户, 也是能源消耗大户，能耗等要素资源对石化企业高质量发展至关重要。

吕亮功表示，根据中国石油和化学工业联合会2020年3月公布的最新数据，全国共有石化园区676家，其中产值500亿元以上的有47家，约占7%，产值100亿元以下的有405家，约占60%。我国石化园区数量多、规模小、布局分散等问题比较突出，在产业集聚和产业链协同、土地集约利用、资源循环和能源互供、集中管理和公用工程共享等方面需要进一步统筹规划。石化产业要素资源配置与高质量发展需求不匹配，石化产业要素资源实现价值最大化上还有差距。

对此，吕亮功也给出了自己的建议：第一，强化国家重点项目要素资源保障，对于国家重点项目的能耗指标等要素资源进行计划单列，促进优势地区有更大发展空间，尽快出台相应制度规范。特别对于国家石化产业规划布局的浙江宁波、广东惠州、上海漕泾、福建古雷等石化产业基地项目，在建设用地、能源消费总量、建设资金政策和水、电、汽等公用工程系统配套等方面给予重点保障，推动国家规划项目早日建成投产。

第二，强化石化园区要素资源精准配置，提高准入门槛，加快淘汰落后产能，积极培育一体化、高端化的石化产业链。引导石化资本、技术、项目向科技含量高、管理基础好、综合实力强的企业倾斜和流动，避免投资过热造成国家和社会财富的浪费，引导行业健康可持续发展。