刘庆峰代表：人工智能发展要以解决社会刚需为出发点

人民网北京5月23日电（记者毕磊）第十三届全国人民代表大会第三次会议正式开幕。全国人大代表、科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰提交了提交五份书面建议，分别涉及智慧教育、公共卫生、智慧办公、民办高校、税收政策等热点问题。

在智慧教育方面，刘庆峰建议，在推进教育信息化2.0行动计划过程中，积极运用人工智能技术，推动师生减负增效，树立全国样板。鼓励学校和社会应用新技术手段来实施因材施教，推动教育进步，在设备的使用管理和运营服务上设立多种机制。此外，加大教育领域的新基建投资，将人工智能推动教育均衡发展、师生减负和因材施教列入新型基础设施建设重大专项。

在刘庆峰看来，人工智能赋能基层医疗，是补全基层诊疗服务短板，强化公共卫生服务效率等工作切实可行的措施。在强化公共卫生服务方面，他建议加快人工智能辅助诊疗技术在基层的应用推广，将人工智能电话机器人作为公共卫生服务手段纳入《国家基本公共卫生服务规范》，提升基层公共卫生服务效率。

随着大数据、云计算、人工智能等前沿技术的发展，“A.I．+”作为新一轮产业变革的核心驱动力，正在为各行各业效能提升、转变服务方式提供越来越多的手段和方式。

“今年，十三届全国人大常委会第十六次会议采用‘现场+远程视频’的方式，成为各级人大发挥职能作用的有益尝试。”刘庆峰建议，引入智能语音技术，提升人大办公和代表服务质效。其次增强互联网和人工智能技术在建议办理工作中的应用，用数字技术服务代表履职工作。此外，还要应用人工智能技术辅助人大立法工作， 提升立法效率。

刘庆峰表示，民办本科高校已经成为国家高等教育事业的重要组成部分，在保障教育资源供给、维持社会公平稳定、促进经济社会发展等方面发挥重要作用。对此刘庆峰建议，面向非营利性民办本科高校，设立中国非营利性民办“高水平特色本科高校和特色专业建设工程”，在10年内集中力量建设30所左右非营利性民办高水平特色本科高校和150个左右特色专业，为经济社会发展和国家竞争力提升提供优质应用型人才资源支撑。

不过刘庆峰指出，非营利性民办本科高校，由于民办属性和层次类型不同，无法享受上述两项建设政策。中国特色、世界水平的高等教育必须实现高等教育的规模、结构、质量和谐发展，这离不开坚持非营利性办学、高水平特色的民办本科高校。

在持续优化税收政策方面，刘庆峰建议，参考非上市公司股权激励纳税政策，将纳税时点由解禁日调整为实际出售日。即“股权激励个人所得税纳税义务发生时间为激励对象实际转让相关股权的日期”。对股权激励获授股票的转让所得，参照个人转让限售股所得，按照20%的税率计算缴纳个人所得税。其次将《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十七条规定“无形资产摊销年限不得低于10年”修改为“无形资产摊销年限不得低于2年”。 鼓励科技企业在防止卡脖子的源头核心技术上，敢于对无形资产进行投入，促进科技企业技术创新和成果转化。