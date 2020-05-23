全国人大代表王连春：供需两侧齐发力 推动我国汽车产业稳增长促转型

人民网北京5月23日电（许维娜）第十三届全国人民代表大会第三次会议22日上午在人民大会堂开幕。人民网财经从江苏悦达集团获悉，全国人大代表、江苏悦达集团党委书记、董事局主席王连春在今年全国两会期间，就供需两侧齐发力，推动我国汽车产业稳增长促转型等问题提出了建议。

王连春认为，随着国内疫情得到很好控制和取得阶段性成效，制造业生产端企业复工复产情况明显好转，整车生产基地全面复工；消费端由于疫情并未完全结束，仍有部分市场需求被抑制。为稳定我国汽车产业基本盘，亟需供需两侧共同发力来推动实现持续稳定增长和转型升级。

当前，我国汽车产业供给侧还存在车辆购置税税率单一、行业产能利用率低、出口占比小且利润率低等问题，需求侧还存在消费环境有待优化、新能源汽车性价比不高及二手车评估体系不完善、网约车等新业态还处在调整期等问题。如何重振汽车消费，已成为我国汽车产业保市场主体的一道“必答题”。

王连春建议，首先要在供给侧方面做足文章。

一是鼓励企业增加研发投入，提升产品品质。建议政府设立汽车产业转型升级发展基金，对研发新能源、智能网联等新技术，给予研发项目资金补助和研发资金贴息支持，鼓励企业加大研发投入，助力汽车产业转型升级。同时以此次新冠肺炎疫情为契机，提高车内空气质量强制标准，引导企业规范车载智能健康功能和加快新型传感器应用，推动构建汽车安全健康全新生态。

二是分级征收乘用车车辆购置税。建议按排量分级确定差异化税率，1.6升及以下执行5%的税率，1.6升以上执行10%的税率，在汽车产业保增长的同时，也实现汽车产业转型升级，满足国家节能减排和新能源汽车发展战略的总体要求。

三是支持车企扩大出口，优化产能利用率。建议政府出台鼓励车企提高产能利用率的支持政策，对消化过剩产能达到一定比例的车企，给予相应的流动资金贴息和研发费用倾斜政策，帮助企业提升出口竞争力。

其次要在需求侧方面施策发力。

一是出台更加精准具体的政策拉动汽车消费。北上广等限购城市进一步释放购车指标，优化摇号政策，提升中签率和指标使用率。针对国家部委复工复产政策中涉及汽车行业的相关政策出台更多具体的配套政策，便于政策真正落地实，如新能源汽车方面，推动各地区按规定将地方资金支持范围从购置环节向运营环节转变，重点支持用于城市公交、公务用车等领域。放宽汽车金融牌照申领条件，为终端消费者和经销商提供全方位、专业化的金融服务。

二是进一步优化新能源汽车消费环境。地方政府结合实际给予车企或终端消费者一定比例的补贴，提高新能源汽车性价比。“新基建”方面加大对充电基础设施建设的政策支持力度，加快对居民小区充电设施的顶层规划布局。健全和完善新能源汽车残值评估标准和体系，推动新能源二手车市场健康发展，为消费者解除后顾之忧。

三是鼓励网约车和共享汽车等新业态发展。建议对网约车和共享汽车相关法规条例进行修订完善，放宽对车辆和经营主体的准入条件限制，简化前置审批流程，但是从严事中事后监管，实现网约车、共享汽车与传统巡游出租车的良性竞争，满足市民出行方面的新需求。