未设增速目标彰显“六稳”“六保”坚定决心

今年要通过“六保”来实现“六稳”，这比经济增速目标更具体也更加重要。当前和今后一个时期，我国发展仍将面临不少风险挑战，但我们有独特政治和制度优势、雄厚经济基础、巨大市场潜力以及勤劳智慧的亿万人民，我们一定能如期实现打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的目标任务，中国人民追求美好生活的愿望一定能实现。

第十三届全国人民代表大会第三次会议5月22日上午在人民大会堂开幕，国务院总理李克强代表国务院向大会作政府工作报告。李克强说，综合研判形势，我们对疫情前考虑的预期目标做了适当调整，没有提出全年经济增速具体目标，要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务。

国内生产总值（GDP）通常被认为是衡量国家经济状况的最佳指标。设定年度增长目标，有利于财政政策与货币政策的制定实施，有利于各地各部门量化各自目标任务。众所周知，今年全球疫情和经贸形势不确定性很大，我国发展面临一些难以预料的影响因素，鉴于情况特殊，今年政府工作报告没有提出全年经济增速具体目标。

今年不设定经济增速具体目标，是针对国内外形势变化作出的具体应对，体现了实事求是的精神。有人担心，今年没有提出增速目标，是否会让中国经济失去“准星”。事实上，不设增速目标并不意味着失去方向，此举能让各地各部门的工作方向更加清晰明确，有利于引导各方面集中精力抓好“六稳”“六保”。

近期，我国在强调加大稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期“六稳”工作力度的同时，提出了保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转“六保”任务。从“六稳”到“六保”，释放出一系列清晰而有力的信号。受新冠肺炎疫情这一前所未有的冲击影响，我国消费、投资、出口等出现下降，就业压力明显加大。当前经济发展面临的挑战前所未有，必须充分估计困难、风险和不确定性。中央审时度势，在“六稳”基础上提出“六保”，强调增强底线思维和紧迫感，为应对疫情冲击、推动经济平稳运行确定了方向任务。

今年要通过“六保”来实现“六稳”，保障经济基本稳定，而这一目标相比经济增速目标，更为具体也更加重要。正是在“六稳”“六保”目标下，政府工作报告提出，城镇新增就业900万人以上，城镇调查失业率6%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右，现行标准下农村贫困人口全部脱贫等重要而具体的“小目标”。

同样是在“六稳”“六保”目标下，政府工作报告提出，积极的财政政策要更加积极有为。今年财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债。作为特殊时期的特殊举措，2万亿元全部转给地方，资金直达市县基层、直接惠企利民，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，决不允许截留挪用。

没有经济增速目标，只有“六稳”“六保”目标，暂时拿走了GDP这个“指挥棒”，意味着从中央到各地各部门，今年工作及财政政策与货币政策实施都将主要围绕抓好“六稳”“六保”而展开。在经济社会发展新目标指挥下，市场主体和人民群众今年一定能从政府工作中收获更多、更有温度的保障。

今年未设经济增速目标，彰显了中国全力抓好“六稳”“六保”的坚定决心，彰显了中国政府保障就业和民生，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关的坚定决心。

过去一年，我国发展面临诸多困难挑战，我们完成全年主要目标任务，为全面建成小康社会打下决定性基础。新冠肺炎疫情发生后，党中央将疫情防控作为头等大事来抓，经过艰苦卓绝的努力，疫情防控阻击战取得重大战略成果。

当前和今后一个时期，我国发展仍将面临不少风险挑战，但我们有独特政治和制度优势、雄厚经济基础、巨大市场潜力以及勤劳智慧的亿万人民，我们一定能如期实现打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的目标任务，中国人民追求美好生活的愿望一定能实现。