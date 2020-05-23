王玉玲代表：打好金融“组合拳” 有力支持稳企业保就业

人民网北京5月23日电 （李栋）“保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。”今年政府工作报告中指出，要加大宏观政策实施力度，着力稳企业保就业。全国人大代表、人行武汉分行行长王玉玲表示，金融作为国家实行宏观调控的重要手段，是现代经济的核心。随着经济全球化深入发展，金融似毛细血管之于人体一样日益渗透到我国经济社会生活的各个方面。

“在此背景下，如何充分发挥金融在配置资源、调节经济、服务发展方面的功能？如何有效运用金融手段搞好宏观调控，保持经济平稳快速发展？人民银行等部门用实际行动书写了靓丽答卷。”王玉玲代表说。

王玉玲代表介绍，在疫情防控这场艰苦卓绝的斗争中，湖北是决战决胜之地，经济社会发展遭受前所未有的冲击，特别是广大企业受到重创。人民银行等部门对湖北给予了一系列特殊政策安排，释放了促进企业恢复生产和稳定就业的强烈信号。

同时，人行武汉分行认真落实各项金融支持政策，千方百计改善企业融资条件。截至目前，湖北省金融机构利用再贷款资金，共发放优惠利率贷款701亿元，共计支持防疫名单内企业922家以及中小微企业5.91万家。另外，发挥好银行间债券市场的作用，利用直接融资为企业“供氧输血”，累计推动湖北企业发行债务融资工具708亿元，同比增长45.7%。督导金融机构落实延期还本付息政策，适度扩大信用贷款发放规模。截至4月底，湖北省金融机构分别对11.9万企业贷款本金和20.2万笔利息给予临时性延期还款安排，金额达2248亿元和162亿元。推进LPR定价改革，加大窗口指导力度，引导金融机构合理减利降费。4月份，湖北省金融机构企业贷款平均利率4.52%，同比下降0.72个百分点。引导银行通过调整还款安排或征信记录，为317万个人和2.1万户企业提供了征信权益保护。

近年来，商业银行对于开展信用贷款业务进行了许多有益尝试，但是用于支持各类企业生产经营的中长期信用贷款发放仍然明显不足。这是由于信用贷款风险较大，各地各部门信息分散且开放不足，缺乏完善的考核和尽职免责评价体系、风险控制和缓释机制造成的。

对此，王玉玲代表建议，尽快建立健全各层级信用信息归集、共享和查询机制，为银行打开信用信息共享大门，督促银行改善风险控制模型，提升风险管理水平，鼓励各地建立信用贷款担保基金，撬动更多信用贷款发放。与此同时，在监管考核评估方面，考虑增设优化信用贷款有关指标设置，推动商业银行积极发放信用贷款，进一步发挥银行体系支持企业创新发展功能作用。

王玉玲代表指出，人民银行等部门也积极打出一系列金融“组合拳”，更好地履行好基层人民银行的职责使命，稳企业保就业，坚定不移支持稳住经济基本盘。

王玉玲代表表示，围绕促就业、扶企业、强产业，人民银行等部门重点加大对吸纳就业能力较强的民营小微企业，以及服务行业、个体工商户的帮扶力度，确保大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%。用好用足中央再贷款再贴现、延期还本付息等一揽子金融信贷政策，努力让广大企业群众感受到实实在在的效果。加大与相关部门的沟通配合力度，推动信用信息共享，优化信贷风险分担机制，加强守信激励和失信惩戒，为金融支持企业和就业创造更好的条件。