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乐陵：老宅基上种香椿 回购旧砖铺新路

2020年05月23日16:58  来源：德州新闻网
 

前些日子，刘文明在村里的老宅子被拆了。同他一样，该村还有35处旧宅被统一拆除。可“奇怪”的是，村里没有一户闹事上访的，和刘文明一样，对待拆旧宅这件事，村民们无不拍手称赞：拆得好！

刘文明所在的乐陵市胡家街道尚家村，是一个纯农业村。刘文明自小在村里长大，之后外出闯荡，举家搬迁到东营，几年回不来一次，家里的老宅多年无人打理已破旧不堪。“一直都想把这老宅处理掉，一是不安全，二是影响村容村貌，村支书也找过我，但一来从小在老宅里住，对它有感情，二来怕自家的宅基地被占，所以这事就耽搁了。 ”刘文明坦言。

今年4月初，村党支部书记刘文峰的一通电话，让刘文明改变了想法。原来，胡家街道正探索“协议保三权”推动“户户通”工程创新做法，以尚家村为试点，由集体出资拆掉村里无人居住且残破不堪的旧宅，回购旧砖用于铺路，与村民签订《资产固定协议书》，聘请第三方对宅基地进行统一测量、拍照留存、锁定数据。如果今后征地拆迁，将按协议锁定数据进行补偿，保证村民宅基使用权和地上物补偿权。并由村党支部领办创办合作社，在整理后的宅基上种植苗木，收益由村集体和村民按比例分红，保障村民收益权。

目前，尚家村党支部整平旧宅基，腾空土地22亩，种植红油香椿6600株，收益20%归村集体所有，预计村集体年可增收6万元。“村民宅基有了保障，村集体有了收入，村里的环境也美了，这项举措得到了村民们的大力支持。 ”刘文峰说。


拆掉旧宅基种植红油香椿

胡家街道下辖51个行政村，其中需要实施通户道路硬化的行政村有44个，硬化面积23万余平方米。街道党工委书记刘强算了一笔账，44个村去除各村自己留存的旧砖外，还需要近1000万块砖。从外地购砖，新砖每块0.45元，旧砖每块也要0.35元，而且临时购砖各项成本大。

胡家街道40%以上都是外出务工人员，闲散宅基占30%左右，经过前期摸排调研，以尚家、康家、孙明纲、刘保久村等15个村为试点，探索实施“协议保三权”推动“户户通”工程创新做法。“拆除旧宅基，街道办事处以每块旧砖0.2元的价格进行回收，直接用于该村铺路，节省了人力物力，还让村民和村里有了收入。 ”刘强说，以尚家村为例，该村共有闲置农宅和闲置宅基39处，试点首日就签订协议32份，收集旧砖6万余块。目前各村都自主选择适合的经济作物，把盘活的资源用活做活，打造“一村一品”，带动更多村民致富增收。

到今年底，乐陵要基本实现农村通户道路硬化的目标，这是一项政治任务，更是一项民生工程。乐陵市委书记樊廷雷表示，村集体经济增收、脱贫攻坚、旧房危房改造、美丽乡村建设等是当前农村工作的重点，通过“协议保三权”创新做法将这几项工作串起来，解决了以前工作不好做、不好推等难题，实现多方受益、事半功倍。

目前，保障村民宅基使用权、地上物补偿权及收益权这一做法正在乐陵各镇街大力推广。

(责编：李栋、值班)
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