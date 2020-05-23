 全国人大代表陆东福：增强科技创新能力 促进铁路高质量发展

铁路是拉动经济增长的“火车头”。今年全国两会，有关铁路疫情防控、建设、改革、技术创新等方面的情况，受到代表、委员和社会各界的关注。

全国人大代表，国铁集团董事长、党组书记陆东福近日接受了人民网记者的采访，介绍了常态化疫情防控形势下推动铁路高质量发展相关情况。

谈疫情防控

优先保证防疫物资运输 全力推进复工复产

“铁路是疫情防控的重点部位和关键环节。”陆东福告诉记者，面对突如其来的新冠肺炎疫情，国铁集团各级组织和200多万干部职工充分发挥铁路战略通道作用，积极为疫情防控阻击战取得重大战略成果和经济社会发展多作贡献。

陆东福从五个方面介绍了铁路系统在疫情期间开展的防控措施：

精准实施站车疫情防控，排查发热旅客3.2万人，免费办理退票1.66亿张，提供密切接触者协查信息3.58亿条，运送医护人员1.39万人次，运送防疫物资44.3万吨、生活物资39.9万吨。

实施“一日一图”，动态优化列车开行，安排401列务工专列、164列离鄂返京专列、1531辆包车等，提供“点到点”运输服务。全国铁路日均旅客发送量由2月份的130万人次上升至4月份的356万人次，铁路客流逐步回升。

优先保证疫情防控和关系国计民生的重点物资运输，实施减费降税政策，全力打好货运增量攻坚战，1至4月，国家铁路完成货物发送量10.9亿吨、同比增长2.4%。

充分发挥中欧班列国际贸易战略通道作用，积极助力全球战“疫”和国际供应链畅通，1至4月，中欧班列开行2920列、发送货物26.2万标箱，同比分别增长24%、27%。

全力推进铁路建设项目复工复产，全路113个铁路重点在建项目全部复工并稳步达产，1至4月，全国铁路固定资产投资完成1477亿元。

谈高质量发展

开展5G、大数据等信息技术在铁路建设中的应用

前不久，党中央、国务院对常态化疫情防控形势下扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务作出了全面部署。对此，陆东福表示，加强铁路基础设施建设，可直接带动冶金、建筑、机械、电子、信息等关联产业发展，增加就业，有效扩大内需，因此必须迎难而上，主动作为。

陆东福向记者进一步介绍了以下几大举措：

优化调整铁路投资计划。在国家政策推动下，铁路在年初投资安排的基础上，增加国家铁路建设资本金1000亿元，促进投资规模增长。同时，继续把防控铁路债务风险和建设质量风险摆在重要位置，确保投资效益和质量。二季度，全国铁路固定资产投资将完成2298亿元，同比增长4.1%。

优质高效抓好重点项目实施。按照“保开通、保在建、保开工”的顺序，重点组织实施服务国家战略的干线项目以及补短板项目，提升投资效益和路网整体功能。二季度，确保商合杭高铁合肥至杭州段、南通至上海铁路、赤峰至喀左高铁、成昆铁路扩能改造米易至攀枝花段、格尔木至库尔勒铁路等项目如期开通运营。

扎实做好新项目开工准备工作。对今年拟开工的新项目细化安排，确保前期工作进度和质量。川藏铁路雅安至林芝段前期工作科学扎实推进，工程地质风险基本判明，重大技术方案已论证稳定，全面开工建设的条件已具备。

此外，陆东福还指出，“新基建”方面，国铁集团将组织传统铁路基础设施融合创新，开展5G、大数据、物联网等信息技术在铁路建设、运输服务中的研究和应用，通过打造智能京张等重点示范项目，提升铁路工程建造、装备制造、运营管理的数字化、智能化水平，促进铁路高质量发展。

谈深化改革

积极吸引社会资本参与铁路建设

中国国家铁路集团有限公司正式挂牌，国铁集团董事会工作机制正式运行。

推动铁路优质资产股改上市，京沪高铁公司今年1月成功上市，市场表现良好，其他一些国铁企业上市工作进展顺利。

铁路投融资体制改革进一步深化，2019年地方政府和社会企业投资铁路基建项目的比例同比增加4个百分点。

铁路运输生产领域改革、科技创新体制机制改革和企业三项制度改革等持续推进。

“2019年，国铁集团深入推动国铁企业改革取得新成效。”陆东福告诉记者，未来我们将按照国企改革三年行动的部署要求，发挥制度优势，持续推动中国特色的国铁企业体制机制改革创新向纵深发展。

他从四个方面进行了介绍：

深化国铁企业公司制改革。加快建立完善国铁企业管理体制和运行机制，研究建立国铁集团权力清单和铁路局集团公司负面清单，规范国铁集团与铁路局集团公司的管理关系，不断提升公司治理效能。

推动国铁企业股份制改造。推动优质铁路资产股改上市，规范上市公司管理，提升铁路资产资本化股权化证券化水平。

深化铁路投融资改革。推进市场化债转股，实施铁路分类建设，推动国铁资本向干线铁路集中，积极吸引社会资本参与铁路建设，有效防范铁路债务风险。

实施运输供给侧结构性改革。建立健全法治化市场化经营机制，优化调整运输生产力布局，深入实施货运增量行动、客运提质计划和复兴号品牌战略，拓展服务产业链向纵深发展，不断丰富产品有效供给。发挥中欧班列战略通道作用，提升国际货运能力，保障国际产业链供应链。

谈科技创新

着力打造新一代高速动车组研发平台

“近年来，国铁集团坚定不移走自主创新之路，构建了以企业为主体、科研院所和高校广泛参与，产学研用紧密结合、协同创新的铁路科技创新体系。” 陆东福表示，通过大力推进关键技术自主创新和产业化应用，形成了复兴号等一批重大科技创新成果，高速铁路、重载铁路、高原高寒铁路技术达到世界领先水平，智能铁路科技创新实现重大突破，初步构建智能铁路技术体系、标准体系和数据体系。

陆东福指出，国铁集团将全面贯彻落实国家创新驱动发展战略和交通强国建设部署，坚持走中国特色自主创新道路，持续深化铁路工程建设、装备制造、安全保障、运营管理等重点领域关键核心技术自主创新，推动产学研用结合和技术成果转化。“目前，正在着力打造新一代高速动车组研发平台，更安全、更环保、更节能的复兴号高速列车已进入技术方案论证制定阶段。”

同时，他还表示，要完善高铁技术创新管理体系，加强科技人才队伍建设，全面增强铁路科技实力和创新能力，为促进铁路高质量发展、率先实现铁路现代化提供强大支撑。