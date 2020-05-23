战疫情促脱贫：一刻不能停、一步不能错、一天不能耽误

2020年5月22日，十三届全国人大三次会议贵州代表团举行全体会议，审议政府工作报告，图为会议现场。杜朋城 摄

人民网北京5月23日电（记者夏晓伦）22日下午，十三届全国人大三次会议贵州代表团举行全体会议，审议政府工作报告。代表们一致认为，政府工作报告实事求是、全面客观、直面问题，部署工作目标明确、重点突出、措施有力，是特殊时期非常之时提振信心、砥砺奋进的好报告。代表们还结合审议政府工作报告，围绕自己所在领域提出了看法和建议。

全国人大代表，贵州省委书记、省人大常委会主任孙志刚讲话。杜朋城 摄

全国人大代表、贵州省委书记、省人大常委会主任孙志刚主持会议并发言。他表示，今年以来，贵州认真贯彻落实党中央各项决策部署，经受双重严峻考验，坚持一手抓疫情防控，一手抓脱贫攻坚、经济社会发展，确保两场战役都要打赢、两个胜利都要必得。在疫情防控取得重大成果、抓实常态化防控措施的同时，坚持一刻不能停、一步不能错、一天不能耽误，用好4、5、6三个月“窗口期”多发现问题、解决问题，抓好农村产业革命、劳务就业扶贫，巩固脱贫攻坚成果，脱贫攻坚有力有序。

全国人大代表，贵州省委副书记、省长谌贻琴讲话。杜朋城 摄

全国人大代表、贵州省委副书记、省长谌贻琴参加审议并发言。她表示，下一步，贵州将树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在毫不放松做好常态化疫情防控的前提下，狠抓高质量脱贫、高质量发展，努力在大战大考中交出一份合格的答卷。

全国人大代表、十三届全国人大社会建设委员会副主任委员宫蒲光说，《报告》深入贯彻落实党中央关于统筹疫情防控和经济社会发展的一系列重要部署，深刻分析了由于疫情影响，当前我国经济社会发展的面临的复杂形势和国际环境，因势利导地对新一年政府工作做出了重大调整，提出积极、可行、必要的应对举措。

这次疫情使社会救助工作面临新的困难和问题：一是困难群众就业受到较大影响；二是物价持续上涨给困难群众生活带来明显压力；三是脱贫攻坚兜底保障难度加大；四是基层社会救助经办能力严重不足。这次疫情深刻警示我们，必须进一步加强社会救助体系建设，将它纳入国家治理体系和治理能力现代化的大格局中，进一步健全和完善社会救助制度，大力推进《社会救助法》立法进程，切实织密困难群众的兜底保障网。

全国人大代表、省人大常委会副主任袁周说，贵州三年来在脱贫攻坚征程中创造了两大奇迹，一是贵州完成了188万贫困人口易地扶贫搬迁，另一个是贵州农村产业革命。

农村产业革命是贵州发展史上浓墨重彩、具有划时代意义的关键一招。贵州农村产业革命催生贵州发生四大深刻变化。一是农业经济实现动能转换。昔日贫穷的贵州已变成中国十大蔬菜产业基地，仅辣椒产能就占中国的六分之一、世界的十分之一。二是农村面貌和生产方式的重大突破。全省建立农业合作社近4万个，建立79个电商示范县，一万个农村电商网点。三是农民群众和基层干部思想发生重大转变。四是农村交通基础设施和新基建取得重大突破。特别是全省30户以上的村组实现了村村通硬化路。

全国人大代表，贵阳市委副书记、市长，贵安新区党工委副书记、管委会主任陈晏说，在省委、省政府的坚强领导下，贵阳坚定不移把大数据战略行动向纵深推进。贵阳市、贵安新区作为贵州省大数据发展的主战场、主阵地，不断做大做优大数据产业，为贵州加快建设国家大数据综合试验区出更大的力、做更大的贡献。

未来，一是在推进工业智能化改造方面实现重大突破；二是在深化农业产销智慧对接方面实现重大突破；三是在加快数字化基础设施建设方面实现重大突破；四是在发展数据融合新业态方面实现重大突破；五是在壮大大数据龙头企业方面实现重大突破；六是在强化数字化治理方面实现重大突破。总的来说，要通过加快实施“六个重大突破”，把贵阳的数字经济做深、做细、做实、做大，使数字经济成为推动贵阳经济社会转型发展、高质量发展的强大动力。

全国人大代表、遵义市委书记魏树旺说， 2017年10月，赤水市在全省贫困县中第一个脱贫摘帽。今年3月3日，随着宣布遵义最后一个深度贫困县正安县脱贫摘帽，标志着遵义全面脱贫、整市脱贫，812万老区人民从此告别延续千年的绝对贫困，实现了中国革命伟大转折地的新跨越。

下一步，遵义一刻不能停、一步不能错、一天不能耽误，确保与全国同步全面建成小康社会，向乡村振兴全面进军。第一，让基层堡垒“强起来”。乡村振兴要搞好，基层组织带着跑；第二，让广大群众“富起来”。群众要致富、必走产业振兴路；第三，让农村家园“美起来”；第四，让乡风文明“好起来”。乡村振兴既要有颜值、更要有气质。

全国人大代表，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长高卫东说，作为国企和白酒企业的一员，在疫情防控方面，茅台毫不松懈抓好常态化疫情防控，全面复工复产实现一季度“开门红”，做到了疫情防控和复工复产“双加强，两不误”。在脱贫攻坚方面，一是以道真脱贫为己任，深入推进一体化造血式帮扶；二是以地方发展为己任，深入实施一揽子特色化帮扶；三是以扶志扶智为己任，深入开展一盘棋精准式帮扶。

全国人大代表、正安县贵州神曲乐器制造有限公司负责人郑传玖说，政府工作报告始终坚持以人为本、生命至上，感到倍感振奋、倍受鼓舞，并完全赞同。

郑传玖还在会上分享了三个好消息：一是今年3月份，省委省政府宣布深度贫困县正安县正式退出贫困县序列；二是公司自主品牌走向世界；三是以郑传玖及其哥哥为原型的45集电视剧《吉他兄弟》，即将在央视开播。

全国人大代表、贵州省人民医院副院长查艳首先报告了一个好消息：截至今天5月22日，贵州本土已连续96日无新增新冠肺炎病例，疑似病例清零已连续达71日，确诊病例清零已连续达66日，省内疫情传播已基本切断。

查艳介绍，如何取得这样的成绩，主要有几点做法：一是加强主动排查；二是加强远程防控培训；三是迅速建设集中救治医院；四是中西医结合，提高了治愈率。

全国人大代表、贵州省发展改革委主任陈少波在发言中提到了前几天公开发布的《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》。他认为，这是有效应对疫情影响、实施扩大内需战略的重大举措，让贵州人民倍受鼓舞。“‘大保护、大开放、高质量’九个字的西部大开发新格局定位，与国家批准贵州建设的国家生态文明试验区、内陆开放型经济试验区、大数据综合试验区“三大试验区”高度契合。”

全国人大代表、安顺市平坝区乐平镇塘约村党总支书记左文学说，作为一名来自农村的基层党总支书记代表，听后了政府工作报告后备受鼓舞、干劲更足。近年来，塘约村以产业结构调整推动产业扶贫，实现了新时代新农村的新变化。下一步，我们将卯足劲甩开膀子干，带领全村群众创造越来越红火越来越幸福的日子。