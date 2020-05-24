代表委员热议CPI预期目标 有能力有信心保持物价稳定

数据来源：政府工作报告、国家统计局

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物价稳，民心才能稳。政府工作报告提出，今年居民消费价格涨幅3.5%左右。代表委员表示，越是面对风险挑战，越要做好保供稳价工作。一定要全力促生产、畅流通，保障人民群众生活必需品供应充足，保障物价水平总体稳定，切实落实好“六保”任务，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

产业体系完备，供给能力强，实现预期目标有把握

“今年居民消费价格指数3.5%的预期涨幅，相比去年3%左右的预期目标有所提高，但考虑到疫情影响，今年的预期涨幅在合理范围之内。”吉林省延边朝鲜族自治州州长金寿浩代表认为。

受疫情影响，今年2月份CPI涨幅为5.2%。随着复工复产全面推进，主要消费品的供给增加较快，4月份，居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅比上月回落1个百分点，其中食品价格涨幅比上月回落3.5个百分点。数据表明，疫情对我国主要农副产品和其他消费品的影响大大缓解，物价保持平稳回落的态势。

“完备产业体系和强大供给能力，是我们稳物价的最大底气。”山东社科院研究员张卫国代表说，全国粮食生产实现“十六连丰”，总产连续5年达到1.3万亿斤。山东作为农业大省，稳面积、稳政策、稳产能，大力稳定生猪生产，保障了粮食等重要农产品供给，物价水平一直保持在合理区间，稳定了市场预期。

“政策给力，企业努力，社会各界齐心稳物价。”南开大学金融学院常务副院长范小云委员说，在疫情防控中，线上线下齐发力，畅通产销梗阻；各种扶持政策密集出台，加快推进复工复产、复商复市；各生活物资生产重点地区和单位全力以赴保供给，为保持物价稳定作出了贡献。

“我们有强大的组织动员能力、生产配送能力，实现CPI预期目标有信心。”中国农业生产资料流通协会会长杨建平委员说，在疫情防控中，全国供销合作社系统通过线上订购、线下配送等多种新模式，将农资商品送到农户手中，同时把生鲜农产品销售到城市，保障了居民生活供给；在春耕备耕期间，全系统采购储备供应农资4400多万吨，发挥了为农服务国家队作用。

稳物价有新挑战，但长期稳定态势不会改变

“疫情对居民消费价格的影响是短期的，物价走势长期稳定态势不会改变。”金寿浩代表认为，随着企业复工复产复市提速，居民消费市场供应稳定恢复，价格也将更趋平稳。

一些代表委员认为，今年稳物价工作也面临一些新挑战。

南开大学经济研究所教授钟茂初委员说，在复工复产过程中，各产业一时难以做到完全同步，在产业链的一些环节上，易造成供需不平衡的状况，导致结构性价格波动。

范小云委员认为，目前的一个挑战是如何走好综合施策“平衡木”，怎样更好地发挥好财政政策和货币政策的作用，既要保供稳价，又要考虑货币扩张可能带来的通胀因素。

“我们有一系列宏观调控政策保障，一定可以从容应对新挑战。”在张卫国代表看来，物价有一定波动是正常的，我国物价走势长期稳定的态势不会改变。当前，积极的财政政策更加积极有为，稳健的货币政策更加灵活适度，加上坚定实施扩大内需战略，这意味着有效需求的增长加快，供大于求的矛盾会有明显缓解，将构筑物价稳定的坚实基础。

保供给兜底线，政策精准发力

物价稳，就能增强百姓的获得感、幸福感、安全感。代表委员表示，要加快推进政策措施落实落地，一手保障市场平稳，一手兜住民生底线，巩固和延续物价稳、民生稳的良好态势。

——促进生产，保障供应。

“在疫情防控中，党员干部和志愿者帮扶到田间，村民日常生活用品统一由志愿者配送，既保住了生产，又保障了村民基本生活。”浙江省桐庐县江南镇环溪村村委会主任周忠莲代表说，目前村里的生产已经基本恢复，为了让供需更好对接，县里专门开通了绿色通道，将村里的农产品直送县城小区，畅通产销供应链，也进一步稳定了物价。

杨建平委员认为，保供应要提升电商配送、快捷服务的水平，还要加强农产品批发市场建设，加强重点物资国家应急储备体系建设。

——加强监测，完善机制。

“在疫情防控中，市里建立起价格监测机制，加强对生活必需品等与群众生活密切相关的重要商品供给，大力监测监管商品价格。”云南省保山市市长杨军代表说，这一举措增加了有效供给，维护了市场秩序，保障了群众基本生活。

金寿浩代表建议，以民生领域商品价格为重点，建立价格大数据库，完善价格监测机制；加大对利用信贷资金投机炒作的监管力度，有力打击扰乱市场秩序的行为。范小云委员认为，加强价格监测的同时，还应尽可能让群众了解价格走势，稳定市场预期。

——兜牢底线，改善民生。

“疫情发生后，我们共发放价格临时补贴1288万元，惠及困难群众29万人。”金寿浩代表说，稳物价是为了保障百姓生活，要落实好困难群众社会救助政策，缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，牢牢兜住民生底线。

一项项政策举措精准发力，解决困难群众最关心最现实的问题：各地各部门适当提高城乡低保、抚恤补助等保障标准，把因疫情和患病陷入困境的人员纳入救助范围；从3月到6月，将社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的每月价格临时补贴标准提高1倍，并将孤儿、事实无人抚养儿童和符合条件的参保失业人员纳入政策范围，政策覆盖人群超过6700万人。杨军代表说，要进一步强化市县联动，落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，落实好价格补贴政策。

（本报记者赵展慧、寇江泽、丁怡婷、肖家鑫、李茂颖、窦瀚洋、祝大伟）

《 人民日报 》（ 2020年05月24日 10 版）