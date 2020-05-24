周云杰代表：工业互联 赋能复工复产

一台口罩机8000多个零件，20天就能从无到有；一家服装厂转产防护服只需要10天……疫情防控期间，中国制造业的应变速度和生产能力令人惊叹。在全国人大代表、海尔集团总裁周云杰看来，这背后是中国工业互联网的“小试牛刀”，工业互联网作为资源平台的强大效能正逐步显现。

新冠肺炎疫情让智能化、信息化成为工业企业不约而同的选择，发展工业互联网成为社会关注的热点，也成为新基建的焦点领域。周云杰今年全国两会的建言重点，就是发展工业互联网。

“工业互联网连接人、数据和机器，具有信息互通、资源共享、开放合作等优势。支持工业互联网发展，加速工业体系升级，我们的企业才能增强核心竞争力。”周云杰认为，全球工业互联网产业竞争正处于胶着期，中国起步早、起点高、有产业基础优势，有丰富的应用场景，正可乘势而上。

作为全国人大代表，周云杰已经四次在全国两会上对中国工业互联网发展提出建议。伴随作为代表履职的，是他在生产一线的丰富实践。海尔集团2017年推出的卡奥斯工业互联网平台，在此次疫情防控中表现出色。一家公司想转产防护物资，平台在全球范围内寻找货源，不仅帮企业采购到了口罩灭菌机等设备，还帮企业对接到原材料厂商，建立了稳定供货关系。很快，两条全自动医用口罩生产线开始全速运转。有了这个平台，海尔不仅自己率先复工复产，还为不少中小企业复工复产赋能。

“工业互联网是互联网的下半场，是新旧动能转换的重要引擎。”周云杰建议，将5G、人工智能、大数据、云计算、区块链、工业互联网等创新技术结合起来，提升我国工业互联网的平台能力和科技能力；集中优势资源，专注于工业软件及工业APP研发，并建立开源的生态系统；通过产融结合，加速企业的智能化、网络化和信息化，以适应工业互联网的要求；出台相关政策，鼓励中小企业上平台、用平台，并明确平台方为中小企业赋能的责任和成果。

《 人民日报 》（ 2020年05月24日 11 版）