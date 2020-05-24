白重恩委员：献计出力 帮助企业脱困

开展线上调研、参加由国务院发展研究中心等部门组织的研讨会、制定学院发展规划、撰写提案建议……全国两会前，全国政协委员、清华大学经济管理学院院长白重恩每天的日程表都安排得满满当当。事实上，自从7年前开始履职全国政协委员，白重恩就觉得自己的工作节奏更快了，工作内容也更有意义了。

3月14日晚上7点，清华大学经管学院会议室，一场线上会议正在进行中，白重恩是此次会议的召集者。视频的另一端则是多位来自信息技术产业、现代制造业、传统制造业、消费服务业、金融等领域的企业家代表。

“我们业绩不但没下降，反而同比实现了增长”“旅游业非常困难”“有些地方复工困难”“新科技带来了很多机会”……大家围绕如何应对新冠肺炎疫情冲击热烈讨论。这样的会议，白重恩自3月以来一共组织了10多场，300多名来自不同行业的学员参会。“疫情防控期间不能外出，我就利用学院现有的高管培训资源，开展线上调研，了解不同企业面临的困难、采取的应对措施及对未来的预期等。”

为了详细了解企业复工复产的状况，白重恩带领团队对特定对象开展调研，通过大量数据验证、比对，让自己的分析和结论更加客观全面。“通过线上调研得知不同地区间复工有差别，导致产业链衔接不畅。我们没有立即采信，而是通过一家物流信息服务企业的数据，通过卡车运行情况，对不同地区复工情况的差别进行量化分析。”

通过细致深入的调研、分析，白重恩更全面了解了不同行业、不同企业受疫情影响的真实情况。在他看来，中央提出抓好“六稳”“六保”非常重要。实际操作中，要通过更加精细的措施，更高效地保市场主体，将好钢用在刀刃上；要区分不同类型、不同行业企业，进行精准纾困，避免“大水漫灌”和政策“一刀切”。

这两天在开会间隙，白重恩见缝插针地修改完善自己的提案。针对复工复产中企业面临的难题，提出一揽子实打实的建议，而前期深入的调研，让他的履职更有底气。

《 人民日报 》（ 2020年05月24日 11 版）