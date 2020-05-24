国务院研究室相关负责人解读政府工作报告：聚民心、暖人心、强信心、筑同心

5月22日，十三届全国人大三次会议在北京开幕，重庆市北碚区干部群众收听收看了大会直播盛况。图为重庆北碚国家大学科技园人员集中收看开幕会直播盛况。

秦廷富摄（人民视觉）

十三届全国人大三次会议开幕当天，国务院总理李克强作了政府工作报告。5月22日，国务院新闻办举行吹风会，国务院研究室相关负责人就报告起草情况做了介绍和解读，并答记者问。

据介绍，国际疫情形势在变化，国内疫情防控成果不断拓展，国内外经济形势也在不断变化。今年报告起草历时之长，是改革开放40多年来少见的。相应的，听取方方面面意见的时间也比较长，听到的方方面面建议也比较多。从反响来看，报告回应了各方关切、反映了各方期待，起到了“聚民心、暖人心、强信心、筑同心”的作用。

稳定经济运行事关全局

今年政府工作报告没有提出经济增长速度量化目标，引发各界广泛关注。

对此，政府工作报告起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君表示，按照惯例，每年政府工作报告要提出当年国内生产总值增长速度预期目标，今年没提，最大的因素就是考虑到不确定性。

“不确定性主要是两个方面。一是疫情走势的不确定性。现在全球感染者近500万，每天新增人数仍接近10万的高水平，下一步疫情发展趋势谁都无法预知。二是世界经济的不确定性。疫情是当前影响全球经济活动的最大因素。全球疫情走势无法准确判断，也就相应无法判断各国疫情管控措施会怎么调整。”孙国君说。

孙国君同时强调，不提经济增速具体目标，不是说不重视经济增长，不是说要任由经济增速下滑。

从当前来说，有两个方面需要增长来支撑：一方面，今年提出要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，这需要经济增长支撑。按照前些年的经验数据，一个点的增长速度对应大概200万新增就业。从脱贫的情况看，全国有近3000万的贫困劳动力在外打工，打工收入是很多农村居民重要的收入来源，也是解决脱贫问题的重要途径。另一方面，经济下滑的时候，往往会导致一些风险出现。比如说金融和其他一些领域，一些原本不是问题的问题、不是风险的风险，可能会因为经济下滑而产生。所以，稳定经济运行事关全局。

“报告提出了一些今年下一个阶段要实施的政策。随着这些政策的落地，经济会逐步企稳回升，全年基本盘不会有问题，民生也不会有问题。”孙国君说。

着力解决突出矛盾和问题

在吹风会上，政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏表示，报告在分析国内外形势基础上，对今年下一阶段的工作作出了全面的部署和安排。理解和把握报告，要从把握常态化疫情防控这个大前提、把握“六保”这个着力点、把握脱贫攻坚这个硬任务、把握扩大内需这个战略基点、把握改革开放这个大逻辑五个方面来理解。

“疫情是下一阶段影响我国发展的最大变数。我国疫情防控取得重大战略成果，但目前全球疫情仍在蔓延，输入风险始终存在，国内聚集性疫情时有发生，疫情反弹的复杂性增加。当前，中国已经从前一段时间的应急性防控转向了常态化防控，这种局面可能要维持相当长时间。报告提出的判断和各项经济社会发展政策举措，都是在疫情防控常态化这个前提下部署和统筹推进的。”黄守宏说。

在回应“六保”是否为“消极被动”这一观点时，黄守宏明确指出，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，其核心就是稳住经济基本盘、兜住民生底线、实现脱贫目标。“六保”是针对新情况提出的积极的、进取的而不是消极的目标任务。

“跑得快是积极进取，稳住当前也是积极进取。面对前所未有的冲击，稳住经济基本盘，就是保护社会生产力、保住今后发展的根基。有了这个根基，别的都不怕。”黄守宏说。

改革开放大逻辑贯穿始终

面对疫情，中国会不会走“铺摊子”“粗放增长”的老路？报告指出：“要用改革开放办法，稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长，走出一条有效应对冲击、实现良性循环的新路子。”

黄守宏指出，改革开放是过去40多年推动中国取得巨大成就的制胜法宝。报告中提出的促进经济社会发展的新举措包括“六稳”“六保”，可以说念的是改革开放的“经”、用的是改革开放的“招”、走的是改革开放的路，使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用。

在回应“全球化终结论”“中国脱钩论”“撤出中国论”等论调时，孙国君表示，如果把时间拉长，全球化一定是给每个国家和各国人民带来福祉的。中国政府一直坚定不移支持全球化进程。在这个过程中出现一些小的磕磕绊绊在所难免，但不能因此而改变对大方向的判断。“企业认为中国市场是值得长期战略性投资的市场，这是有战略眼光的看法。”

“面对困难，我们不是把开放的步伐放慢了、力度缩小了。恰恰相反，我们今年在扩大开放、引进外资等方面，采取了一系列重大举措，包括缩减外商投资准入负面清单，扩大服务业、制造业等领域开放，增设自贸试验区等。可以说，改革开放的大逻辑是贯穿报告始终的，全篇的每个方面处处都有体现。”黄守宏说。