侠客岛：读懂中国经济的深层逻辑

“在危机中育新机、于变局中开新局”，这14个字，是习近平总书记5月23日看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员并参加联组会时，对中国经济形势作出的最新表述。

的确，突如其来的新冠肺炎疫情，对每一个国家、每一个企业、每一个家庭和个人，都意味着前所未有的考验。最难之处，在于防控疫情的现实需要，迫使人们不得不改变自己早已习惯的行为方式，在疫情防控与经济活动中寻求一种全新的平衡。旧的平衡被打破，形成“危机”与“变局”；新的平衡在塑造，就是“新机”与“新局”。

顺着这个思路，可以发现当前中国经济的深层逻辑在于3个关键词：以人为本、实事求是、稳中求进。

“人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。”习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时的这句话，引发了人们的由衷点赞与强烈共鸣。对中国共产党人而言，经济发展的出发点和落脚点就是“以人民为中心”，发展为了人民，发展依靠人民，发展的成果由人民共享。

当人民生命健康与眼前经济利益产生冲突时，中国共产党人毫不犹豫地选择了“人民至上、生命至上”。这不仅体现了党的宗旨，也是对经济社会发展客观规律的尊重。因为面对“危机”与“变局”，防控疫情就是护航经济，稳住经济就是抗击疫情。

中国经济化危为机、化险为夷的底气，还在于中国能够实事求是地面对各种困难和挑战。

“经济发展前景向好，但也面临着结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战”“必须在一个更加不稳定不确定的世界中谋求我国发展”“我们要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点”“我们要站在历史正确的一边，坚持多边主义和国际关系民主化”“‘六保’是我们应对各种风险挑战的重要保证”“手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理”……在联组会上，习近平总书记对中国经济的实力、潜力、压力、动力等，逐一作了科学分析和精准研判。这些，无疑将成为观察中国接下来各项经济政策的“风向标”、“信号源”。

正是基于实事求是这一出发点，今年的政府工作报告没有提出全年经济增速具体目标，而是强调“以保促稳、稳中求进”，力求走出一条有效应对冲击、实现良性循环的新路子。

应当看到，中国不设经济增速具体目标，并非不重视经济增长，更不是要任由经济增速下滑。相反，这恰恰是充分考虑疫情客观影响、经济发展需要、产业结构特征、全球经济形势、政策工具储备等诸多因素之后得出的最佳选项。

逆水行舟之道，既非犹豫不决的寡断，也非大干快上的鲁莽，而是在有效权衡主要矛盾与次要矛盾、长期利益与短期利益、市场诉求与政策储备等关系基础之上作出的科学决策。

面对前所未有的风险与挑战，读懂中国经济的深层逻辑，就能更好地谋定而后动，“在危机中育新机、于变局中开新局”。