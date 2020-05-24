代表委员热议政府工作报告：保民生 百姓心里更踏实

近日，安徽省铜陵市义安区新桥矿幼儿园的孩子们在操场上练习敲鼓。

过仕宁摄（人民视觉）

湖北省荆州市路灯管理服务中心的服务队成员在社区安装路灯。

黄志刚摄（人民视觉）

工作人员在吉林省长春市一家大型连锁超市内忙碌。

新华社记者 许 畅摄

湖南省资兴市唐洞街道大王寨村的美丽风光。

欧阳常海摄（人民视觉）

政府工作报告提出，今年要优先稳就业保民生。

在常态化疫情防控前提下，如何稳住就业基本盘，扎牢民生保障“安全网”，答好脱贫攻坚“加试题”？看到今年政府工作报告列出的一份长长“民生清单”，代表委员们向本报记者表示，报告很务实、很暖心，民生“底盘”稳住了，老百姓心里就更加踏实。

援企稳岗，打出“组合拳”

作为保民生的重中之重，就业在今年的政府工作报告中被频繁提及。

全国人大代表、中国社会保障学会会长、中国人民大学教授郑功成认为，新冠肺炎疫情对国计民生带来冲击，其中主要的困难来自就业。政府工作报告双管齐下，一方面保就业存量，通过加大减税降费力度等举措，减轻企业负担，推进复工复产，尽可能降低失业率；一方面扩就业增量，通过引导、巩固各种新业态快速发展，增加新就业机会、开拓新就业空间。“有了这套政策‘组合拳’，今年国内的就业形势应该在可控范围内。”

“保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体。”全国政协委员、中国扶贫开发协会副会长郭文圣表示，加速企业复工复产是带动困难群众提升岗位成色的有效途径。“中小微企业和个体工商户是就业最大的容纳器，中小微企业活下来、活得好，大多数就业人员就能安心。”

全国政协委员、浙江省政协主席葛慧君指出，目前从中央到地方都出台了许多惠民惠企政策，政府工作报告中也有很多政策“干货”，关键要精准帮扶、落细落实，打通“最后一公里”，让市场主体有实实在在的获得感。建议对有关政策落地情况进行持续跟踪、督察问效，视情延长现有政策有效期或出台新的更多支持政策，特别是要进一步加大对小微企业、外贸企业的帮扶力度。

葛慧君还建议从国家层面指导各省联动加大对重点行业、龙头企业的“链式服务”，加快培育“链主”企业，加强信息互通和工作沟通，打通堵点。同时加强全球疫情蔓延扩散对中国产业链供应链影响的研究，做好相关预案和政策储备。“保市场主体，不仅要纾困，更要营造良好环境。要进一步深化‘放管服’改革，推广‘最多跑一次’改革做法，当好‘店小二’帮助市场主体妥善解决用地、用能、用工和融资等难题，构建亲清政商关系，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。”葛慧君说。

疫情之下，贫困群众就业受到较大影响。政府工作报告提出，加大剩余贫困县和贫困村攻坚力度，对外出务工劳动力，要在就业地稳岗就业。

“疫情防控形势好转后，我们加强与福建福州扶贫协作，在西北率先开通务工‘专列’‘专线’，共输转劳动力4183人，其中建档立卡贫困群众3691人。”全国人大代表、甘肃省定西市委书记唐晓明表示，下一步定西将结合农村危房改造、乡村道路硬化等扶贫项目，创造性设置公益岗位，同时提升扶贫车间等生产经营主体对贫困劳动力的吸纳能力。

全国政协委员、九三学社湖南省委副主委、湖南省供销合作总社巡视员李云才介绍，为了不让贫困户陷入下岗、产品滞销等困境，湖南发挥政府、社会、企业等多方联动优势，探索建立了“谁家有难帮谁家”的应急解困机制和小农户与大市场对接的多元化模式。

保供稳价，守好“米袋子”

民以食为天。老百姓的基本生活离不开“米袋子”“菜篮子”。疫情发生后，中央和地方多措并举，及时有效促进了保供稳价和复工复产。

“保障物资供应、稳定市场价格的务实行动体现出政府对问题的敏锐把握和政策的落实到位。”全国政协委员、天津大学管理与经济学部博士生导师张水波介绍，疫情发生后，天津农业部门紧急筛选30多家基地作为特殊时期蔬菜生产保供基地，抢种生长周期短的速生叶菜，同时迅速出台集约化育苗补贴、调动外埠合作基地供应等多项举措，让老百姓不用为吃饭发愁。

“14亿中国人的饭碗，我们有能力也务必牢牢端在自己手中。”政府工作报告给老百姓吃了“定心丸”。

“中国已经拥有强大、完善的供应链，虽然过去几个月供应链受到短暂影响，但我相信可以很快恢复。目前，国内物价相比一季度已有明显降低。我对政府工作报告提出今年‘居民消费价格涨幅3.5%左右’的目标有信心。”郑功成说。

“保证供给、稳定物价是确保基本生活的基础。”全国政协委员、湖南省政协副主席、民建湖南省委主委赖明勇建议，在全面做好疫情防控的同时，一方面要紧抓农资物品供应，确保粮食丰收和农业稳定；另一方面应持续加大农业、水利、能源、通信、基础设施建设等投入，大力发展农村电商、冷链物流等，畅通农产品销售渠道，为农民增收和城镇物资供应稳定夯实基础。

兜住底线，扎牢“安全网”

面对困难，基本民生的底线要坚决兜牢，百姓关切的事情要努力办好。进一步织密扎牢民生保障“安全网”，尤其不让抗风险能力较弱的特殊群体和困难群众生活出现“停摆”，这是代表委员们普遍关心的焦点，也是多地着力解决的重点。

“内江第一时间对受疫情影响的困难群众进行‘拉网式’排查，及时给予帮扶救助。”全国人大代表、民进四川省委副主委、内江市人民政府副市长陈朗告诉记者，疫情发生以来，内江市共新纳入城乡低保2152户4260人，实施临时救助3298人，发放临时救助金424.34万元，推动贫困劳动力实现就业53783人。

“疫情既会给民生带来即时、显性的冲击，也会造成滞后的影响。”郑功成认为，完善和健全社会救助制度、发挥失业保险作用、确保基本养老金按时足额发放等社会保障工作，对于保基本民生十分重要。政府工作报告在这些方面提出的具体举措有助于解决居民尤其是困难群体基本生活面临的现实难题。

如何确保对困难群体“应兜尽兜”？赖明勇建议，可以通过大数据等技术手段，进行低收入群体精准识别和追踪，完善对低收入者精准帮扶长效机制，提升救助水平。

全国政协委员、民进福建省委主委、福州市副市长严可仕建议，在发挥政府作用，保证普惠性、基础性、兜底性的同时，还可以发挥市场供给的灵活性优势，引导和动员社会力量参与社会保障事业。