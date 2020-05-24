谈绪祥代表：优化营商环境改革3.0版已经完成81%

今年的政府工作报告明确提出，持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境。新冠肺炎疫情，对首都的经济发展和营商环境优化改革是否会造成影响？5月22日，全国人大代表，十二届市委委员，市发展改革委党组书记、主任谈绪祥在接受视频采访中指出，2019年首都经济发展符合预期，优化营商环境改革3.0版本已完成81%。疫情之下，优化营商环境更有意义、更加坚定、更大力度。

疫情之下首都经济发展超出预期

谈绪祥介绍，北京2019年的发展呈现出一个重要特点，就是创新强、结构优。科技创新是首都经济发展的第一动力，也是唯一出路。

这在一些数据上有所体现。谈绪祥举例，2019年，北京的研发支出占GDP的比重保持在6%左右，在全国居于首位，远远高于全国的平均数字。中关村示范区规模以上的企业总收入同比增长超过了10%，对经济增长的贡献占到4成以上；北京科创板上市企业达到了17家，不管是上市企业的数量，还是首次融资的规模，都是保持领先等等，这些足以证明首都经济结构在不断优化。

谈绪祥说，在新冠肺炎疫情的冲击下，今年一季度首都经济同比下降6.6%，远远超出很多人的预期。随着防控不断深入，有人预测首都经济降幅肯定会达到两位数。但实际上一季度首都GDP同比下降6.6%，优于全国6.8%的降幅，足以证明首都经济经过调整具有了很强的韧性。

相关数据显示，在抗击肺炎疫情冲击的过程中，不管是老百姓的收入还是物价，北京都保持了极高的稳定性，失业率也处于较低的水平。物价稳，就业稳，收入仍能保持增长，足以说明2019年首都经济高质量发展呈现出很好的效果。

“五新一保”促进首都经济新发展

谈绪祥表示，随着京津冀协同发展的深入，北京大兴国际机场建成投运，临空经济区和自贸片区建设，为北京提供了广阔的发展前景。城市副中心的建设进一步推动京津冀协同发展走向深入。这些都预示着首都还有巨大的发展空间。

“2020年，我们正在按照市委市政府的统一部署，研究通过‘五新一保’来促进首都的新发展。”谈绪祥介绍，“五新”分别是以新模式增强新动能、以新基建扩大新投资、以新供给带动新消费、以新举措推动新开放、以新服务来打造新环境。

内容包括对公共卫生事业、教育事业的数字化改造；做好新一轮的服务业扩大开放，包括大兴国际机场临空经济区、10平方公里自贸片区的第二批政策的出台等等。

“一保”即进一步加大民生保障。谈绪祥说，针对当前的经济发展情况，北京会着力在下一批政策研究中突出民生保障，特别是在保证中小微企业的发展、稳定就业、提升就业质量等方面出台一系列政策。

优化营商环境改革3.0版已完成81%

谈到营商环境的问题，谈绪祥说，疫情以来，经济社会发展受到了一定冲击。去年以来，北京大力推动营商环境改革，陆续出台了优化营商环境改革的1.0、2.0、3.0版本，并加以实施，现在已开始谋划优化营商环境的4.0版。

“对于疫情冲击之下的经济社会发展，中央要求我们统筹好疫情防控和经济社会发展两个方面，优化营商环境在现实情况下，更有意义、更加坚定、更大力度。”谈绪祥认为，应当抓住这个机会，更好推动营商环境优化改革。

至于企业发展当中遇到的痛点和难点问题，谈绪祥说，北京在中国城市营商环境评价综合排名中已连续两年居全国第一。这是北京在行政审批改革的推动下取得的成果，现在北京正在着力推进法治化保障。

谈绪祥介绍，从去年11月开始，北京已制定计划开展立法工作。用了5个月的时间，今年3月27日出台了《北京市优化营商环境条例》，为北京的营商环境提供了有力保障。

在开办企业方面，北京全面实施市场主体登记“告知承诺”制度改革，企业只要提供齐全的材料并做出承诺，可以立即办理。改革后平均审批效率提高了60%，最快的10分钟可以办完。到目前为止，短短几个月已经有1.5万户新企业通过告知承诺制的方式办理了营业执照。

“优化营商环境改革3.0版，要在各部门各单位的共同努力下狠抓落实，确保各项任务能够完成到位。”谈绪祥介绍，3.0版改革一共提出了12个方面、204项改革任务，到目前为止已经完成了81%，出台的改革措施达到了101项。