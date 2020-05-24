脱贫成今年两会关键词 代表委员建言大力推进产业扶贫和消费扶贫

“脱贫攻坚”是今年全国两会上的高频词。政府工作报告提出，脱贫是全面建成小康社会必须完成的硬任务，要坚持现行脱贫标准，强化扶贫举措落实，确保剩余贫困人口全部脱贫，健全和执行好返贫人口监测帮扶机制，巩固脱贫成果。针对脱贫工作，多位代表委员建议，大力发展产业扶贫和消费扶贫，加强全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

农业农村部部长韩长赋22日在十三届全国人大三次会议“部长通道”采访活动上表示，产业扶贫已经成为覆盖面最广、带动贫困人口最多的举措。据统计，全国832个贫困县基本上县县都有主导产业，有条件的贫困村都建立了特色产业基地，现在全国有10万多个这样的产业基地。在脱贫人口当中，大概三分之二是通过外出打工和发展产业来增加收入实现脱贫的。今年是脱贫攻坚决战决胜之年，产业扶贫要继续做贡献，而且脱贫之后，贫困地区产业发展也不能中断。

韩长赋特别提出，要让贫困地区的农产品真正出村进城，不仅卖得出去，还要卖个好价钱，这是下一步要解决好的。要进一步把产业链拉长，把批发市场、电商平台、龙头企业等和贫困地区连接起来，同时也要抓消费扶贫。

全国政协委员、千喜鹤集团董事长刘延云建议，进一步升级“产销匹配”的深度和广度，以电商平台的消费扶贫为主要抓手，建立基于市场的产销对接长效机制，把藏在贫困地区的特色农产品，做出品质和品牌，使以前行政和公益推动的“应急消费”，成长为基于全民日常需求的“富民产业”。

全国人大代表、安徽省农业科学院副院长赵皖平建议，设立国家农产品电商创业培训百亿基金，以激发更多农村能人、返乡务工人员、农村大学生接受电商创业培训，鼓励其自主创业，补齐农产品上行的关键短板，实质推动城乡经济复苏。

全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾建议，应大力提升农村数字化生产力，加快弥合城乡数字鸿沟，推动农业高质量发展和乡村全面振兴，让广大农民共享数字经济发展红利。在乡村经济发展方面，要通过数字化升级，建立防止返贫长效机制。

实际上，电商已经成为产业扶贫和消费扶贫的重要平台。据商务部部长钟山介绍，2019年商务部会同有关部门推动电商扶贫实现了对国家级贫困县的全覆盖，当年全国贫困县网络零售额达到2392亿元，同比增长33%。

以拼多多为例，2019年，拼多多在国家级贫困县及深度贫困地区落地“多多农园”，引入农产品电商上行通路和现代企业管理模式，培养新型电商经营主体，以当地特色农产品为对象，完善种植、加工、销售一体化的产业链条，精准帮扶建档立卡贫困户，让提供主要生产力和生产资料的农户，成为全产业链的利益主体。据悉，截至2019年底，拼多多平台注册地址为国家贫困县的商家数量达36万家（包含2018年和2019年已摘帽地区）。注册地为“三区三州”地区的商家数量达15.7万家，年订单总额达48亿元。

还有委员建议，加快数字普惠金融创新带动全面脱贫与乡村振兴有效衔接。全国政协委员、西南大学副校长温涛建议，推进政府协同金融机构联合创新，破解普惠金融发展的制度和技术瓶颈。通过合理设置贷款门槛、优化金融服务程序、完善金融监管制度，特别应发挥现代信息技术优势，推动线上普惠授信落地，提供跨地域电话支付结算、视频转账等新型服务。

针对扶贫项目后续资产管理问题，民进中央在提案中表示，当前，脱贫攻坚战已经进入决胜阶段，各地扶贫开发投入持续加大，形成了一大批扶贫项目资产，但扶贫投入资金来源复杂，特别是资产权属不清的现象，需要引起重视。民进中央建议，尽快组织实施对各类扶贫投入形成资产的彻底清查，界定资产范围、类型，明确资金来源，厘清产权归属，分类、分项、分年度登记资产明细，全面建立扶贫资产动态监管台账，确保各级各类扶贫项目投入形成的资产产权清晰、责任明确。

当前，脱贫攻坚已经进入决战倒计时，国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富5月18日在国新办的新闻发布会上表示，全国832个贫困县，截至5月17日，有780个县已经宣布脱贫摘帽；下一步将对尚未摘帽的52个贫困县和贫困人口多、脱贫难度大的1113个贫困村挂牌督战。

目前，多地已加大督战力度，云南省扶贫办5月17日发布消息，称将确保6月底前剩余建档立卡贫困人口、未出列贫困村、未摘帽贫困县全部达到脱贫退出标准，有效巩固脱贫摘帽成果。贵州省在今年3月底的脱贫攻坚动员大会上也明确提出6月底实现所有剩余贫困人口达到脱贫标准、未出列贫困村达到退出标准、未摘帽县达到脱贫摘帽条件。