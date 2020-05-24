代表委员话"六保"之保市场主体：稳住市场主体 数万亿减负"礼包"将派发

留得青山，赢得未来。政府工作报告提出，保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。

从预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元，到降低工商业电价5%政策延长到今年年底，再到大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%……更大力度的减负“礼包”将派发。

接受《经济参考报》记者采访的代表委员表示，这一揽子政策举措为广大企业尤其是中小微企业纾困发展提供了有力支撑，也坚定了勇气和底气。下一步要确保政策实施落地，在精细化、精准化上下功夫，更多通过市场化的手段，激发企业的活力，真正做到“保市场主体”。

加大减税降费力度、推动降低生产经营成本、强化对稳企业的金融支持……针对企业特别是中小企业面临的困难，政府工作报告做出一套“加减法”。

减——今年继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度，新增减税降费约5000亿元。小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年。宽带和专线平均资费降低15％。减免国有房产租金，鼓励各类业主减免或缓收房租，并予政策支持……

加——中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年3月底，对普惠型小微企业贷款应延尽延，对其他困难企业贷款协商延期。鼓励银行大幅增加小微企业信用贷、首贷、无还本续贷……

相关企业表示积极响应。5月22日，国家电网有限公司官方网站发布消息称，将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决执行降低用电成本政策，确保政策红利不折不扣落实到每一个电力客户，预计全年减免电费约926亿元。

强化阶段性政策，与制度性安排相结合，放水养鱼，助力市场主体纾困发展。

“这一系列纾困发展的政策举措体现了国家更大规模、更高层次保障就业和民生，稳住上亿市场主体的决心和魄力，为广大中小微企业、个体工商户应对经济下行压力提供了有力支撑，更坚定了大家战胜困难的勇气和底气。”全国政协常委、全国工商联副主席、正泰集团董事长南存辉表示。

地处浙江的天能集团今年2月初快速复工，2月底拉满了产能，就跟政策扶持密不可分。新冠肺炎疫情发生以来，从中央到地方积极行动，包括财税、金融、社保在内的政策组合拳持续发力。截至4月底，天能集团享受政策红利7420万元，其中社保减免3526万元。

“减税降费等系列政策的实施，有力援企稳岗，促进就业提升，让企业和劳动者吃上定心丸。”全国人大代表、天能集团董事长张天任称。

全国人大代表、万丰奥特控股集团董事局主席陈爱莲建议，要在前期各种利好政策的基础上，全面落实已出台的系列支持政策，用“减”为企业减负，进一步减轻企业负担、免除租金、缓缴税费、降低融资成本等，如免收或部分减免房租摊位费，为创业基地、创业园、电子商务产业园、科技企业孵化器等各类载体优先予以政策支持等。

南存辉建议，加强信贷支持和减负惠企。建议继续降息降准，加紧落实再贷款再贴现额度，提高小微企业贷款不良率容忍度。鼓励支持各商业金融机构为企业提供个性化需求的多元服务，并向中小企业持续提供贷款优惠，降低企业资金成本。

除了“真金白银”的实惠，市场主体活力的激发还有赖于深化改革，优化营商环境。政府工作报告提出，深化“放管服”改革。在常态化疫情防控下，要调整措施、简化手续，促进全面复工复产、复市复业。推动更多服务事项一网通办，做到企业开办全程网上办理。放宽小微企业、个体工商户登记经营场所限制，便利各类创业者注册经营、及时享受扶持政策。

共渡难关，广大市场主体也要发挥主观能动性，用好政策，适应市场变化，练好内功，增强抵抗风浪的本领。

陈爱莲建议，用“扶”为企业引路，在引导传统产业转型升级、新兴产业提升效能效益、朝阳产业夯实基础等方面进一步帮扶保障。

张天任建议，要在减税降费的精细化、精准化上下工夫，更多通过市场化的手段，激发企业的活力，真正做到“保市场主体”。要确保政策实施落地，使更多企业享受到政策红利，让更多“真金白银”落进企业口袋。