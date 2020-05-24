微镜头·习近平总书记两会“下团组”（两会现场观察）

5月23日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员，并参加联组会，听取意见和建议。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋参加看望和讨论。 新华社记者 谢环驰 摄

时间：5月23日上午

日程：习近平总书记看望参加政协会议的经济界委员

“民营企业成长在中国希望的田野上”

“两万人的就业方向都是什么？”

会场上，听到刘永好委员在发言中表示，今年新希望集团将新增两万人就业，习近平总书记插话问道。

“养猪、食品加工和物流。今年5月以前新招了一万人，打算再招一万人。”

疫情之下，民营企业遭遇一场大考。刘永好做了一份调研。民营企业的产销、投资、就业……一项项、一桩桩，从工厂车间带到了两会会场。

听了他的发言，习近平总书记环视经济界委员们，娓娓道来：

“民营企业成长在中国希望的田野上。开始是一片荒芜的田野，在夹缝中求生存。中国走出了一条民营企业发展的道路，何其艰难！这也恰恰是在中国特色社会主义制度下筚路蓝缕开出的一条路。”

逢山开路遇水架桥，一路风雨一路歌。“民营企业发展到今天如此之规模，对中国特色社会主义作出如此之贡献，那确实是很了不起的。”

一场突如其来的疫情打乱了步伐。昔日发展红火的民营企业，在疫情之下是逆流而上，还是“深挖洞、广积粮”？选择不同，但他们有一份共同观感，感受到了党中央支持和帮扶民营企业发展的鲜明讯息。

面对未来，习近平总书记谈到了进退之难，字里行间蕴含着辩证思维和发展逻辑：

“要进一步发展，仍然是在‘难’中发展。‘难’是哲学意义上任何领域都面临的、前进道路上永恒的问题。当前，面临百年未有之大变局，在实现百年奋斗目标的过程中，‘难’也存在于方方面面。不同时期破解不同难题，现在我们就要进一步研究怎么破解民营企业发展的现阶段难题。”

问题是时代的声音。疫情期间一批新技术新业态脱颖而出，民营企业在其中表现亮眼，但新问题也随之而来。王一鸣委员建议规划“新就业形态”的相关法律，习近平总书记对此强调，新业态虽是后来者，但依法规范不要姗姗来迟，要及时跟上研究，把法律短板及时补齐，在变化中不断完善……

危机中育新机、变局中开新局，历史的车轮在解决一个又一个问题的征程上滚滚向前。习近平总书记声音坚定：“不断去探索，不断去奋斗，不断去克服困难，使我们走上实现新阶段新目标的新道路。”

“全面小康大家一起走”

脱贫攻坚进入倒计时。

回望2020年春天，习近平总书记3月初主持召开决战决胜脱贫攻坚座谈会，谋划这场硬仗进入最后关头的攻城拔寨。

时间一晃又过去了两个多月。争分夺秒，响鼓重锤。在看望经济界委员时，他分析了最新数据：“目前全国还有52个贫困县未摘帽、2707个贫困村未出列、建档立卡贫困人口未全部脱贫。”“虽然同过去相比总量不大，但都是贫中之贫、困中之困，是最难啃的硬骨头。”

“我们这代人有一份情结，扶一把老百姓特别是农民。社会主义道路上一个也不能少，全面小康大家一起走！”

陕北黄土地上的贫苦日子和青葱岁月，记录着他植根于人民的所思所想。习近平总书记对委员们回忆起当年一段难忘对话。

“我那时饿着肚子问周围的老百姓，你们觉得什么样的日子算幸福生活？他们讲了几个心愿。”

委员们纷纷停下笔，专注倾听。

“第一个目标是希望不再要饭，能吃饱肚子。别管吃什么，半年糠菜半年粮也好。再进一步，当地的土话叫吃‘净颗子’，就是能吃上纯高粱米、玉米面。第三个目标，他们认为那就高不可攀了，‘想吃细粮就吃细粮，还能经常吃肉’，说是‘下辈子的愿望’。”

笑声里，很多委员思绪万千，他们年少时的记忆也随着总书记的讲述静静流淌。

习近平总书记接着说：“这些我们都一一实现了。我当时和乡亲们说，你们再努力想想呢，将来还想到什么境界。他们说，那就将来干活挑着金扁担！”

会场又是一阵笑声。

“我想这个目标也在实现中。‘金扁担’，我把它理解为农业现代化。”他补充道，新形势下要着力解决农业发展中存在的深层次矛盾和问题，重点从农产品结构、抗风险能力、农业现代化水平上发力。

重农固本。14亿人，14亿张口。中国人用中国饭碗装中国粮食，这是从历史中收获的决定未来的战略判断。

“我们前段时间连年丰收，卖粮难、粮价问题也随之出现。我当时说，这都是粮食充裕中的问题，大前提、大方向是对的。对粮食安全不能有丝毫松懈。”疫情之下，习近平总书记感触颇深：“这次新冠肺炎疫情如此严重，但我国社会始终保持稳定，粮食和重要农副产品稳定供给功不可没。手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。”

《 人民日报 》（ 2020年05月24日 01 版）

(责编：李栋、毕磊)