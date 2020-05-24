对话全国政协常委傅育宁：医疗市场多样化是经济发展的客观需求

全国政协常委，华润集团董事长傅育宁。（资料图）

人民网北京5月24日电（夏晓伦、实习生金雨思）2020年，新冠疫情的爆发使中国医疗市场得到全民关注。如何保证医疗生产链的合理运转，明确各大医疗机构的职责与作用，做好后疫情时代的防控工作，也是本次两会的重要话题之一。

全国政协常委，华润集团董事长傅育宁在两会期间做客人民会客厅，接受了人民网记者专访。傅育宁表示，医疗是具有广阔市场空间与盈利回报的战略性新兴产业，而营利性医疗机构可以通过相关政策的完善加大发展力度，在提供基本医疗服务的同时，助力非营利医院满足疫情期间的高强度医疗需求。

傅育宁表示：“把握好疫情对医疗健康产业的需求潜力，加快传统产业和战略性新兴产业的培育，关注疫情之下出现的并购机遇，并对投资需求比较大的业务进行必要的准备”，是医疗企业需要理解的重要经济措施之一。

作为拥有成熟的大健康板块、管理多家营利性医疗机构的中央企业，华润健康、华润医疗在疫情期间提供的医疗救助，让营利性医疗再次走进大众的视野。傅育宁告诉记者：“营利性医疗机构是增加我国医疗服务供给，缓解供需矛盾，满足医疗市场多样化需求的有效途径之一，也是市场经济发展的客观要求。”

谈到营利性医疗机构的对医疗企业与社会的积极作用时，傅育宁指出，新冠病毒的爆发反映出中国在病毒检测、特效药研和疫苗研发生产方面的短板，而国有资本在整体过程中有明显的缺失。如果营利性医疗机构可以在药物研发、医疗服务提供等方面补位，不仅可以有效抓住如今医疗市场的发展潜力，助力企业自身的经济增长，还可以在关键时期与非营利医院进行资源结合，解决人民的医疗需求。

然而，傅育宁表示，在我国近2700家国企医院中，大多数仍为非营利性医疗机构。如今，相关政策的力度弱、执行不到位，是国企医院转制的重要阻碍。与此同时，统一操作规范的缺乏，审批过程的不畅，以及医务人员的待遇问题，使营利性医院还需要面临人才匮乏，融资渠道受限等发展问题。

因此，傅育宁总结：“打开国企医院改革转制为营利性医疗机构的政策空间，可以成为壮大营利性医疗机构力量的重要途径。”

面对记者的提问，傅育宁提出了四点对于营利性医疗机构的发展建议。一是加强对各地政策执行情况的监督与反馈，保证执行到位，且进一步明确具体的优惠政策。二是应由国家统一明确相关法律规范与操作指引，规范非营利机构转制的行政审批，并尽快出台鼓励国企医院转制后的政策。三是鼓励各地政府将营利性医疗机构的专业人才纳入当地人才引进总体规划，使他们与公立医疗机构享受同等待遇。最后，傅育宁建议出台商业银行针对营利性医疗机构融资扶持政策，并对投资方提供税收减免。

傅育宁强调，国有企业办医疗机构是中国医疗卫生服务体系的重要组成部分。在本次新冠疫情抗击中，国企医院虽与公立医院共同在一线奋战，但在获取政府补贴、疫情一线人员受奖励等方面却难以平等。因此，他同时建议，让营利性医院在与公立医院享受同等待遇，并出台关于把国有企业纳入地方卫生规划、在卫生体系建设中统筹考虑的具体指导意见，推动政策的落实。

身份定位不明确，制度体系不健全，政策落地不到位皆为营利性医院发展道路上的重要阻碍。然而，营利性医院与公立医院的共同发展是保证医疗市场多元性，今后医疗行业发展的主要因素。

疫情的爆发，也再次让傅育宁等医疗行业领军人意识到了当今医疗市场的潜力与发展需求。傅育宁向记者表示，相关政策的出台与鼓励，是引导国有企业办医疗机构健康发展的重要保护措施，也是满足人民医疗需求，为人民健康作出贡献的关键。

对于今年的工作安排，傅育宁透露，华润将稳增长、防风险置于各项工作的首位，所安排的各项工作也充分结合了疫情防控和稳增长的要求。此外，树立过紧日子的意识，压降成本费用；打通产业链供应链环节的瓶颈堵点，用好政策抓住商机，也是今年重点抓的工作。

最后，傅育宁还表示，华润作为在民生领域发展的中央企业，在疫情防控和复工复产中充分发挥主力军国家队的优势，在医疗救治、医疗物资供应、生活必需品稳定供应等方面全力以赴做好支持保障服务工作，彰显了中央企业主力军国家队的责任担当。