代表委员热议减税降费：打通产业链循环 经济发展添底气

“要坚决把减税降费政策落到企业，留得青山，赢得未来。”《政府工作报告》中这句话引发了代表委员们的强烈共鸣。新冠肺炎疫情发生以来，我国出台了一系列支持抗疫和服务经济发展的税费优惠政策。政策“含金量”如何？落实得怎么样？全国两会代表委员们热议支持经济社会发展的“税”力量。

减负增产 制造业发展信心足

制造业是国家经济命脉所系，在稳步推进全面复工复产、加速推进经济社会步入正轨中扮演着重要角色。“有减税降费政策的支持，更加坚定我们民营制造企业‘跨界生产’的发展信心。”谈到复工复产，全国人大代表、远光集团董事长蔡仲光首先提起的是减税降费的助力。

据了解，疫情期间远光集团仅用了三天时间就将原有4条电线生产线改造“跨界”转产口罩鼻梁压条，有效带动了口罩行业的复工复产。然而企业“跨界”之路并不平坦，疫情初期，部分员工未能返岗，部分原材料难以交货，企业遭受不少损失。当地税务部门及时为企业推送适用优惠政策，帮助企业累计享受各项税费减免约83万元，让企业有更多资源投入科技研发项目。

和蔡仲光一样“税惠”获得感满满的还有全国人大代表、内蒙古蒙药股份有限公司总工程师邢界红。

面对疫情，中医药发挥了非常重要的作用。内蒙古蒙药股份有限公司是集药材种植、生产、销售、研发于一体的现代化民族制药企业。邢界红说：“得益于国家经济社会发展和一系列税费优惠政策扶持，近年来公司发展势头良好。

邢界红表示，税务部门积极探索税收现代化建设，电子税务局、手机APP、自助办税终端、i税平台广泛使用，为纳税人、缴费人提供全天候、全方位的纳税缴费服务。“就内蒙古蒙药股份有限公司来说，基本涉税业务都能在网上税务局办理，大大节约了办税成本，让我们有更多的时间和财力进行科技研发。”

全国政协委员、西南政法大学经济法学院教授王煜宇在谈到减税降费助力市场主体创新发展时表示：“政策支持让企业‘疫’后发展更有底气，企业抓住新经济成长时机，用活现有存量资金和财税金融政策，应用新技术成果、升级现有产业，将实现高效率、低成本、普惠化目标。”

打通循环 交通运输业复产底气强

交通不畅，百业难兴。作为受此次疫情影响最大的行业之一，交通运输业是复工复产的“先行官”，关乎生产制造业、运输企业、流通环节等产业链各个方面的畅通。

“我们真切感受到税务部门为帮助公共交通事业挺过严冬所作出的努力。”全国人大代表、南昌公交运输集团一公司党支部副书记喻春梅说。

疫情恰逢客运行业最好创收的春运期间，这对公共交通运输业的影响较大。据介绍，疫情最严峻的2月份，该公司因疫情停开线路142条，停驶车辆2782台，公交客运收入同比减幅超过90%。

收入减少，公共交通却不能停摆。“无米下锅的时候，首先想到我们的是税务部门。”喻春梅表示，当地税务部门第一时间为企业办理了全额退还增值税增量留抵税额近1000余万元，缓解了资金难题。据测算，南昌公交集团还可享受包括大型企业减半征收养老、失业、工伤保险单位缴费950万元、免征疫情期间房产税和城镇土地使用税420万元等多项优惠。

同样得到税费优惠政策支持的还有郑州宇通客车股份有限公司。作为中国客车行业领军企业，郑州宇通客车在抗击疫情中发挥了重要作用，保质保量紧急生产一批负压救护车增援抗疫一线。随着复工复产进入加速期，宇通客车面临原材料价格上涨、上下游产业链不配套等压力，阶段性减免社保费政策预计将为该企业带来约4880万元的政策红利。

“受疫情影响，企业发展遇到瓶颈，减税降费政策犹如一场‘及时雨’，对企业的支持力度很大。”全国人大代表、郑州宇通集团总裁汤玉祥谈道。

雪中送炭 服务业启航动力增

“受疫情影响，长隆集团从春节开始停业近百天，旗下三大旅游园区基本处于停摆状态。在复工的关键期，税务部门主动上门问需送暖，为我们增添了渡过难关、健康发展的动力。”全国政协委员、长隆集团董事长苏志刚说道。

疫情发生以来，税务部门高效落实各项税费优惠政策，帮助企业享受房产税和城镇土地使用税减免1300多万元，以“真金白银”硬核支持企业渡过难关。目前，长隆集团广州、珠海园区已按规定陆续对外开放经营。“眼下正是经济复苏的关键时期，希望税务部门继续为实体经济和民营企业抗击疫情、恢复经营提供更多的支持和帮助。”苏志刚说。

全国人大代表、云南省律师协会副会长、云南建广律师事务所主任张慧也有着如此感受，“在近几年的发展中，我们作为‘智力’密集型企业，切切实实享受到了国家减税降费政策的红利。尤其今年疫情期间享受的阶段性减免社保费政策，极大减轻了事务所的资金负担，让我们能够提供更好的法律服务。”

今年的《政府工作报告》指出，加大减税降费力度，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，统筹推进疫情防控和经济社会发展过程中，国家部署出台了一系列减税降费政策，特别是针对中小微企业、个体工商户等困难群体，税务部门精准施策、精准帮扶，应该说各项税费优惠政策正在发挥积极作用。下半年，减税降费力度将更大，广大市场主体将会有更多获得感。