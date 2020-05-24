视频交互新方式保障全国两会顺利召开

人民网北京5月24日电（记者毕磊）近日，全国政协十三届三次会议新闻发布会举行，这是今年全国“两会”的首场新闻发布会。按照大会疫情防控工作的要求，这场新闻发布会采用网络视频的方式举行，在大会堂新闻发布厅和梅地亚多功能厅两地分别架设大屏幕。

中国联通相关负责人表示，今年的两会是在常态化疫情防控的特殊背景下召开的重要会议。与往年相比，除了在会议终端、网络、IT系统、网站及视频系统方面加强保障外，也为新闻发布会、记者会、“代表通道”“委员通道”“部长通道”等采访活动提供视频交互服务，为与会代表及媒体记者带来全新体验。

不仅如此，按照会议保障及防疫封闭管理要求，为代表和委员驻地提供电话、宽带、专线开通及现场7×24小时保障服务，及时升级各保障场所专线带宽，满足远程办公、视频传送、连线采访等需求。

记者发现，位于大会现场的大屏幕显示采用了最新一代Umini LED显示屏，系统集成了IoT控制、HDR显像、5G数据传输、智能维护等前沿视频技术。通过大屏视频交互方式，可实现大会堂新闻发布厅和梅地亚多功能厅全场景、全画面展示。

为确保画面清晰稳定，会议采用了4K超高清视频采集，高画质、低延时的全带宽NDI标准编解码，一主三备光纤多路由链路传输，超高清视频互动和多声道音频同传交流等多项技术。