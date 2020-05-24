代表委员热议政府工作报告：重乡村重民生 百姓底气更足了

人民网北京5月24日电 （记者乔雪峰） “‘两新一重’这些新词儿和交通运输密切相关。”“听了报告，我的总体感受是今年需要克服的挑战很多，任务也很艰巨，但全国人民干事成事的底气也更足了。”

5月22日，十三届全国人大三次会议在北京人民大会堂开幕，国务院总理李克强向大会作政府工作报告，今年的政府工作报告要比往年短一些，但是有多项工作都跟民生有关，引发了代表委员们的热议。 “报告让人信心倍增，只要直面挑战，坚定发展信心，增强发展动力，当前的难关一定能闯过。”

重乡村重民生 打赢脱贫攻坚战

政府工作报告提出，今年要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务。

全国人大代表、西南交通大学交通运输与物流学院教授罗霞认为，今年的政府工作报告突出了就业、民生、脱贫攻坚等重点工作。“今年，我带来了关于提升农村公路治理能力、支持乡村振兴战略的建议，从加强农村公路治理人才队伍建设等方面提出了具体措施。今后将继续关注农村公路、农村物流，为“四好农村路”高质量发展、为乡村振兴助力。”

“今年的政府工作报告提出，优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战。近年来，‘四好农村路’建设引人瞩目，为拉动消费、促进就业创造了很好的先决条件。”全国政协委员、中国公路工程咨询集团有限公司原总经理李志军认为，“四好农村路”建设和农村物流体系的不断完善，不仅使很多特色农产品走出深山、来到城市居民家中，也为返乡人士再就业提供了很好的途径。“这些回乡的年轻人可以利用自己在城市学习的知识，进一步发展农村电商物流产业，促进乡村振兴。”

天津市公交集团第三客运有限公司8路车队驾驶员王艳代表来自基层，主要关注稳就业、保民生、减税降费。政府工作报告中提出的“今明两年职业技能培训3500万人次以上，高职院校扩招200万人，使更多劳动者长技能、好就业。”这让作为新时代劳动者的她，收获了十足的获得感、幸福感、安全感。“当我听到建设充电桩、推广新能源汽车时，对公交的发展充满了期待。今年，国家还要扩大有效投资，加强交通等重大工程建设，更让我对加快建设交通强国信心满满！”王艳说。

政府工作报告提出，推动消费回升方面，支持电商、快递进农村，拓展农村消费。

全国政协委员、国家邮政局普遍服务司司长马旭林表示，此次将快递进农村写入政府工作报告，足以体现国家对邮政快递业的重视。“2019年，邮政网络投递农村包裹17亿件，寄递农产品3亿件，带动农产品销售额165亿元。全国农村地区年收投快件超过150亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过8700亿元。”下一步，要继续支持邮政快递企业在农村地区发展冷链物流，加快推动“农产品进城”,让快递服务“三农”成果更加丰硕。

全国人大代表、中国邮政集团公司江苏省泰兴市江平路支局局长何健忠表示，政府工作报告贯穿了为国情怀、为民情怀。“我作为基层的邮政职工，多年来一直关注将邮政电商与精准扶贫相结合。”

今年两会，他带来的是将邮政电商纳入普遍服务的建议，旨在用好邮政这个国家公共服务平台，为精准扶贫做更多的事。

服务“六稳”落实“六保”稳住经济基本盘

政府工作报告提出“六保”是今年“六稳”工作的着力点。守住“六保”底线，就能稳住经济基本盘；以保促稳、稳中求进，就能为全面建成小康社会夯实基础。

“报告围绕‘六稳’‘六保’，出了大量实招、硬招，紧扣群众关切。”全国政协委员、交通运输部科学研究院副院长兼总工程师王先进认为，报告充分肯定了交通运输行业在打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中所作出的努力和贡献，也对交通运输发展服务“六稳”“六保”提出了明确要求。

全国政协委员、北京交通发展研究院院长郭继孚坦言，受疫情冲击和世界经济衰退影响，我国发展面临前所未有的困难和挑战。要及时跟踪分析形势变化，加大宏观调控力度，深耕和扩大内需，更好激发市场活力和社会创造力，努力实现经济社会发展目标任务。“疫情防控中，信息技术发挥了重要作用，地铁进站预约等技术得到了广泛应用。预约技术将在未来城市运行和交通治理中发挥更加重要的作用。”

全国政协委员、北京交通大学教授钟章队表示，报告充分肯定了交通运输业的成绩。特别是在新冠肺炎疫情发生后，快递小哥、货车司机等交通人不辞劳苦，交通运输行业优先保障医用物资运输，保障交通干线畅通，并经国务院同意免收收费公路通行费，有效保障了疫情防控，促进复工复产。

结合新基建布局 加快建设交通强国

政府工作报告中提出，今年重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的 “两新一重”建设，包括加强新型基础设施建设、建设充电桩、推广新能源汽车等。加强交通、水利等重大工程建设。增加国家铁路建设资本金1000亿元。

全国人大代表、四川省交通运输厅厅长罗佳明表示，四川交通将认真贯彻落实《交通强国建设纲要》，抢抓成渝双城经济圈建设战略机遇，深化供给侧结构性改革，奋力书写交通强国建设四川篇章，打造四川样板，建设人民满意交通。“今年力争完成公路水路建设投资1700亿元，连续10年破千亿元，高速公路突破8000公里。”

全国政协委员、交通运输部原安全总监成平表示，今年的政府工作报告肯定了交通运输在拉动内需、防控疫情、促进产业链供应链发展等方面的重要作用。报告中提到新型基础设施建设等“两新一重”，为未来交通运输行业发展指明了方向，交通强国建设大有可为。

“政府工作报告紧扣全面建成小康社会目标任务，为我们指明了前进方向。”全国人大代表、黑龙江省交通运输厅厅长于飞表示，黑龙江交通将毫不放松抓好常态化疫情防控，发挥交通先行作用，围绕服务“一带一路”“东北振兴”等重大战略，统筹推进各种运输方式之间的深度融合，勾勒形成总规模约23万公里的综合立体交通网总体布局。同时全力加快“百大项目”建设，力争实现全年交通基础设施投资由年初确定的440亿元增加到500亿元。

“总理在部署2020年政府工作任务时，多次提到交通运输工作，我们既备受鼓舞，又感到重任在肩。”全国人大代表、江苏省交通运输厅厅长陆永泉提出，江苏交通将全面落实“扩大内需战略”的要求，加强5G在交通运输领域融合应用、城际铁路等新型基础设施建设，加快交通重大项目建设，围绕国家战略建设高效联通、有机衔接的区域大通道，基本建成“轨道上的江苏”。同时，深入挖掘项目储备和投资潜力，力争超额完成任务，实现年度2000亿元的交通建设投资任务。

“今年的政府工作报告非常贴心，对战胜内部外部各项困难，实现全面建成小康社会目标进行了全面扎实的部署。”全国政协委员、港珠澳大桥管理局总工程师苏权科认为，交通运输是整个产业链的大动脉，更是保障粮食、能源的支撑，不能拖后腿，要结合新基建布局，全面、系统地创新发展。