扎实做好“六稳” 全面落实“六保” 奋力完成全年目标任务

国新办5月24日举办扎实做好“六稳”“六保”工作、奋力完成全年经济社会发展目标任务发布会，回应社会热点焦点问题。

●保民生保就业，都要有经济增长的支撑

今年的政府工作报告没有提出全年经济增速具体目标。国家发改委副主任宁吉喆表示，经济增长的内容已经融在其他经济社会发展目标之中。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”工作，努力实现全年经济社会发展目标任务，要做到“六个强化”。

强化就业民生。今年首要目标任务，就是优先稳就业保民生，重点聚焦高校毕业生、农民工、贫困地区劳动力等重点群体。对874万高校毕业生，实行企业扩招、研究生扩招、基层就业扩岗，并发挥创业带动就业的倍增效应。对2亿多农民工和几千万贫困地区劳动力实行公共就业服务城乡常住人口常覆盖、全覆盖。

强化脱贫攻坚。坚决打赢脱贫攻坚战是今年发展的重目标、硬任务，重点是加大就业、产业、消费等扶贫力度，要以投资建设带动扶贫脱贫。克服疫情影响，加快脱贫攻坚项目开工复工的力度，扩大以工代赈建设领域实施范围和受益对象。

强化政策对冲。落实好更加积极有力的积极财政政策和更加灵活适度的稳健货币政策，并与就业优先政策、鼓励消费政策、补短板的投资政策、结构性产业政策、差别化区域政策和市场取向的价格政策形成合力，有效对冲疫情影响。

强化内需支撑。要深化供给侧结构性改革，坚定实施扩大内需战略，扩大消费，促进投资，拓展城乡区域大市场。要用好6000亿元预算内投资、3.75万亿元地方政府专项债券等各种资金和社会资本，加快补短板、强弱项。

强化企业帮扶。加快落实援企政策，千方百计帮扶1亿市场主体，特别是中小微企业和个体工商户复产复业。

强化改革开放。落实关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见、关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，深化“放管服”改革，优化营商环境，进一步解放和发展社会生产力。

●今年还将有一批重大外资项目落地

在华投资大项目增加，已经成为这两年我国利用外资的突出特点。今年还将有一批重大外资项目陆续落地，涉及电子信息、新材料、先进制造等领域。国家发改委坚定不移扩大对外开放，稳住外资基本盘，做到“四个进一步”。

进一步抓好重大外资项目落地。在推进实施前三批18个重大外资项目的基础上，今年要推出第四批重大外资项目，而且要素跟着项目走，协调服务给予用地、环评、规划、能耗等方面支持保障。加强先进制造业、生产性服务业领域的项目储备。

进一步缩减外资准入负面清单。在过去三年外资准入负面清单已经从93条减到40条的基础上，2020年版将继续大幅压缩。

进一步鼓励外商在华投资。今年还将出台2020年版《鼓励外商投资产业目录》，继续增加鼓励类条目，重点是促进制造业高质量发展，更好发挥中西部和东北地区承接产业转移的潜力，使更多外商投资能够享受西部大开发税收优惠等政策。

进一步改善外商投资环境。以贯彻落实《外商投资法》及其实施条例为契机，完善投资促进、保护、管理的各项制度，提升外商投资服务水平，全面落实内外资企业平等待遇，保障外商投资合法权益，保障不同地方法律实施的一致性、统一性。

●以工代赈，预计吸纳30万人在家门口就业

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，在打赢脱贫攻坚战方面，还有哪些重点工作？

截至4月底，全国易地扶贫搬迁工作已取得决定性进展，实际入住建档立卡贫困人口951.5万人，搬迁入住率达99.4%。另外，22个有搬迁任务的省份已有17个全面完成搬迁入住；在有劳动力的贫困搬迁家庭中，超过90%的家庭实现至少一人就业。

接下来，国家发改委在打赢脱贫攻坚战方面将开展四项重点工作：

推动易地扶贫搬迁工作圆满收官。克服新冠疫情影响，加快扫尾工程、分区分类强化后续扶持等工作进度；协调安排地方政府一般债务资金264亿元、中央财政扶贫资金48亿元，用于易地扶贫搬迁后续扶持。

发挥以工代赈带动就业增收作用。国家发改委分批下达了2020年以工代赈资金56亿元，重点投向“三区三州”等深度贫困地区和湖北等受疫情影响比较严重的地区，预计将吸纳30万受疫情影响无法外出的贫困劳动力在家门口实现就业增收。

大力开展消费扶贫行动。持续扩大对贫困地区特色产品和服务的消费规模，努力化解疫情带来的不利影响。直接采购湖北省的特色农产品超过10亿元，帮助销售超过100亿元。

统筹抓好其他脱贫攻坚工作。持续加大对贫困地区农村饮水安全、教育、医疗项目的支持力度，加快推动农村公路、农村电网、农村水利等建设。

《 人民日报 》（ 2020年05月25日 02 版）