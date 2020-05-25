淡化经济增速目标 强化“六稳”“六保”

中国政府在今年的工作报告中决定不设全年经济增速具体目标，这通常被视作领导人愿意释放资源来支持经济发展的信号。中国政府工作报告还提到，今年赤字率拟按3.6%以上安排，财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债。特别国债可以用于支持受疫情暴发影响的公司和地区。

——据英国《卫报》报道

分析人士指出，中国政府在今年的工作报告中淡化经济增速要求，但强化了对“六稳”和“六保”的要求，体现了中国政府在非常时期的底线思维。不设经济增速具体目标并不代表着宏观政策不作为，而是要通过更加积极有为的财政政策和更加灵活适度的货币政策，为就业优先政策和扩大内需战略提供重要保障。

——据路透社报道

两会开幕彰显中国在防控疫情方面取得的成功，凸显中国共产党的领导力。今年两会会期比往常缩短了近一半，新闻发布会次数也减少了，而且所有的发布会都将采取线上方式进行。这次两会传递了一个清晰信息：疫情之后的中国，正在恢复正常。

——据美国有线电视新闻网报道

中国将通过两会在对外关系方面释放积极信号，包括打造更加紧密的国际合作关系，为国际社会消除贫困、防控疾病和实现发展作出贡献，致力于建设更加公正合理的国际秩序等。

——埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米

（本报记者张 红 李嘉宝整理）