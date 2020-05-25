马化腾：加快制定产业互联网国家战略

编者按：5月21日下午，因新冠肺炎疫情推迟79天的全国两会拉开帷幕。如何在全球经济不确定性增强之时，恢复经济增长、推动高质量发展，成为今年两会关注热点之一。每年两会，马化腾、张近东、冷友斌、张学武、王凤英等来自不同行业的“大佬们”的建言备受关注，那么，今年他们又将有哪些新建议呢？

腾讯董事会主席兼CEO马化腾：

加快制定产业互联网国家战略

作为来自互联网科技产业的一线代表，全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾继去年两会提出加快发展产业互联网、促进实体经济高质量发展的建议并获国家部委答复后，今年进一步提出《关于加快制定产业互联网国家战略 壮大数字经济的建议》。

在其看来，我国数字经济正在迈向一个以新基建为战略基石、以数据为关键要素、以产业互联网为高级阶段的新时代。

对此，马化腾建议，加强顶层设计，制定系统推进产业互联网发展的国家战略，重点研究推动新基建、各行各业数字化转型、智慧城市、科研创新、网络信息安全等方面的工作。包括加快推进云计算等新基建，筑牢数字经济发展的战略基石；以“数据中台”建设为重点和突破口，进一步推动数据开放共享，创新推动智慧城市、智慧乡村建设，提高数字化治理水平；持续推进开源协同创新生态，打造产业互联网“朋友圈”，提升科研创新数字化水平，同时加大产业安全投入，为数字经济高质量发展保驾护航。