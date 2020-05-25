王填：聚焦疫情后实体零售发展

编者按：5月21日下午，因新冠肺炎疫情推迟79天的全国两会拉开帷幕。如何在全球经济不确定性增强之时，恢复经济增长、推动高质量发展，成为今年两会关注热点之一。每年两会，马化腾、张近东、冷友斌、张学武、王凤英等来自不同行业的“大佬们”的建言备受关注，那么，今年他们又将有哪些新建议呢？

步步高集团董事长王填：

聚焦疫情后实体零售发展

后疫情时代社会经济的发展脉络成为本次两会热议的话题。在关于疫情后继续加强促消费政策，支持实体零售业发展的建议中，全国人大代表、步步高集团董事长王填表示，此前各地纷纷推出消费券政策以刺激消费等多项措施的实施收效良好，但在具体操作层面上仍有诸多问题。

为此，王填提出五点建议：消费券发放注重普适性，可与现金发放结合，增加米面油等民生产品的消费券发放以及对低保人员的现金补贴；减负企业为促消费带来的成本，考虑连锁经营企业的特点，使其能够享受到租金和社保减免政策；进一步明确灵活用工政策，加强对民生行业的指引，减轻企业人力成本；修改单用途预付卡税务政策、允许工会经费可用于购买生活类预付卡以及对发卡企业分级分类管理；继续加强对实体零售业线上转型的专项支持。

在加强对实体零售业线上转型支持方面，王填表示，在实际支持时，建议以在线上平台的交易发生额为证。对于设立自己独立线上平台的实体零售商给予科技类项目资金的扶持，并通过对其开放政府类宣传平台，助力其全渠道转型，比如在城市的公交地铁 APP上加入传统零售业的线上入口。