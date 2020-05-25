张近东代表：发展C2M基地，推动乡村振兴

编者按：5月21日下午，因新冠肺炎疫情推迟79天的全国两会拉开帷幕。如何在全球经济不确定性增强之时，恢复经济增长、推动高质量发展，成为今年两会关注热点之一。每年两会，马化腾、张近东、冷友斌、张学武、王凤英等来自不同行业的“大佬们”的建言备受关注，那么，今年他们又将有哪些新建议呢？

今年以来，受新冠肺炎疫情影响，在广大农村地区，生产种植和销售脱节所暴露的问题进一步凸显，严重影响农户增收与市场供应。在一份题为《大力发展C2M生产基地 助农富农推动乡村振兴》的建议中，全国人大代表、苏宁控股集团董事长张近东提出，应进一步统筹资源，政府、电商、农户、院校多方联动，推动返乡年轻人成为创富主体，带动形成以共同富裕为目标、以行政村为具体单位、以C2M模式为特色、以线上线下融合为主要销售手段的乡村生产基地。

“许多实例证明，返乡创业的商户以村为单位聚集，依托电商企业赋能建设C2M基地，不仅自己致富，更带动周边村民脱贫增收。”张近东建议地方政府出台针对乡村C2M基地建设的扶持政策，对于达到一定规模并有效带动增收、就业的行政村和创业者，在物流、税收等方面给予支持；同时，对将销售和物流网络延伸到乡村，为农村搭建公共服务平台的电商企业，给予包括土地购买、场地租用、水电优惠等支持，双管齐下助推农产品上行。