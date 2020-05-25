王凤英代表：鼓励小型电动车和氢能发展

编者按：5月21日下午，因新冠肺炎疫情推迟79天的全国两会拉开帷幕。如何在全球经济不确定性增强之时，恢复经济增长、推动高质量发展，成为今年两会关注热点之一。每年两会，马化腾、张近东、冷友斌、张学武、王凤英等来自不同行业的“大佬们”的建言备受关注，那么，今年他们又将有哪些新建议呢？

对于新能源汽车方面，全国人大代表、长城汽车总裁王凤英则重点关注小型电动车的发展以及氢能产业的发展。

王凤英指出，受行业政策、行业认知等因素影响，小型电动车发展受到一定阻碍，市场份额大幅下降，且未来市场份额很可能进一步下滑。

王凤英建议，确立小型电动车产品标准；制定以降低能耗为导向的新能源汽车补贴标准；给予小型电动车税费优惠；加强动力电池回收利用管理，凸显小型电动车优势。

氢能也是王凤英一直以来关注的热点之一。氢气因为其来源广泛、适合大规模生产、储存和运输的优点，是我国在能源转型升级和新旧动能转换过程中不可或缺的能源载体，但是诸多因素制约着我国氢能产业大规模商业化推广。对此，王凤英建议，政府应引导加大相关基础科研投入；鼓励、推动各地因地制宜开展氢能示范应用；通过政策引导社会资本投入；完善标准法规建设，加快氢气纳入能源管理体系后的管理细则制定；制定国家级顶层氢能规划，合理规划加氢站。