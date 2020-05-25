国家发改委：未提经济增速目标不等于增长不重要

本报记者 曹政

“这次没有提经济增速的具体目标，不等于经济增长不重要，经济增长的内容已经融在其他经济社会发展目标之中。”针对各方关注的今年《政府工作报告》未提经济增长目标，国家发改委副主任宁吉喆昨天在国新办新闻发布会上表示，今年以来，我国面临的国内外环境极不寻常，新冠肺炎疫情造成的冲击前所未有，经济发展面临的挑战前所未有。同时，危中有机，危去机来，国内疫情基本阻断后，我国经济运行恢复的势头是稳中向好。

900万以上就业目标能否实现？

前4月已新增就业354万人

今年的《政府工作报告》中没有提经济增长的具体目标。这是改革开放以来的第4次，前3次分别在2000年、2001年和2002年。

“今年没有提出经济增长的具体目标，主要是因为全球疫情和经贸形势不确定性很大，我国发展面临一些难以预料的影响因素。”宁吉喆解释，这次没有提经济增速的具体目标，不等于经济增长不重要。无论是保民生、保就业，还是脱贫攻坚，都要有经济增长的支撑，要用改革开放的办法稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长。

如何实现今年的“小目标”？他表示，下一步，国家发改委将以保促稳，稳中求进，努力实现全年经济社会发展目标任务。

针对就业问题，《政府工作报告》提出了今年城镇新增就业900万以上的目标。数据显示，1-4月，全国城镇新增就业已经有354万人。“在疫情冲击面前，这个成绩跟任何国家、任何地区比起来都是了不起的增量。”国家发改委副秘书长赵辰昕说。截至目前，随着复工复产的推进，已经有超过9成的农民工实现了返岗就业。

报复性消费来了？

多措并举促进消费回升

“是不是报复性消费？这个评价不一定准确，恢复性消费是肯定的。”宁吉喆介绍，4月，全国社会消费品零售总额同比下降7.5%，降幅比3月收窄了8.3个百分点，这说明随着经济持续恢复和复工复产的推进，我国消费规模扩大和结构升级的大趋势没有改变，相信5月的消费数据还会更好一些。

下一步，国家发改委将多措并举促进消费回升。尤其在与老百姓密切相关的吃、穿、用、住、行等方面，将大力推动商品消费优化升级；结合服务业的供给侧改革发展，加快释放文化、旅游、体育、养老、托幼、家政、教育培训等服务消费的潜力；加快培育新型消费，主要是数字消费、网络消费、信息消费等。

昨天的发布会上，国家发改委也“端”上了“改革大礼包”。

据透露，今年将开展要素市场化配置的综合改革试点；改革土地计划管理的方式，赋予省级政府更大的用地自主权；修订和发布2020年版市场准入负面清单，持续破除市场准入的隐性壁垒；制定推进国有经济布局优化和结构调整的意见；研究制定深化国企混改的实施意见，以此打造混改政策的升级版；推动电力、电信、铁路、油气等领域放开竞争性业务；清理与企业性质挂钩的不合理的歧视性规定和做法。

“两个万亿元”用在哪？

全部转给地方惠企惠民

国家发改委秘书长丛亮介绍，今年新增的1万亿元的财政赤字和1万亿元的抗疫特别国债将全部转给地方，直达市县基层，直接惠企惠民，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资。

提高政府债务水平是特殊时期的一个特殊举措。丛亮表示，中国的赤字率目前在全球范围内不算高。为应对新冠疫情，各国财政赤字都在大幅度增加。国际货币基金组织预测，2020年全球平均赤字率将从2019年的3.7%提高到9.9%，发达国家平均由3%提高到10.7%，其中美国提高近10个百分点，到15.4%，法国到了9.2%，英国到了8.3%，日本到了7.1%。截止到2019年年末，中国政府的债务率是38.5%，远低于主要发达国家和新兴市场国家的水平，比如美国是106%，欧盟是80%，日本是238%，印度是69%，巴西是92%。

“所以总的来看，适当提高赤字率，发行抗疫特别国债等，既是可行的，也是安全的，同时也是必要的。这一系列财政政策既有助于稳定中国经济的运行，同时也将有助于稳定整个世界经济的运行。”他说。

最新的资产负债表表明，我国总资产已经超过1300万亿元。“这个资产不是凭空而来的，是多年的投入、多年的发展形成的。”宁吉喆说。