代表委员建言知识产权保护运用 助力打造国际化营商环境

近年来，我国以前所未有的力度保护知识产权，今年政府工作报告再次明确“加强知识产权保护”。两会期间，代表委员就进一步加强知识产权保护、推动知识产权事业高质量发展建言献策。

“政府工作报告提出‘持续打造市场化、法治化、国际化营商环境’，这离不开知识产权保护的进一步加强。”全国人大代表、重庆索通律师事务所执行合伙人韩德云表示，高水平的知识产权保护是市场经济健康发展的必要前提。

韩德云表示，近年来我国在立法、司法、执法等方面做了大量努力，知识产权保护水平大幅提升。未来，应进一步加大执法力度，提升执法规范性和透明度，严厉打击盗版、假冒等侵权行为。同时，做好与知识产权国际规则的对接，助力更高水平对外开放。

知识产权保护社会满意度的持续提升极大激发了创新活力。截至2019年底，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量共计186.2万件，每万人口发明专利拥有量达到13.3件。

全国政协委员、中国船舶江南造船科技委主任胡可一建议，未来我国知识产权事业发展应加强质量导向，通过完善专利审查制度、加强专利代理行业监管等，让更多高质量发明创造更加便捷地获得专利授权，推进我国向知识产权强国加速迈进。

运用是知识产权转化为生产力的关键环节。全国人大代表、中国船舶七二五所科技委主任马玉璞以船舶工业为例，建议加强重点领域关键核心技术知识产权运用。他建议，加强船舶工业重点领域关键核心技术和知识产权储备；推动企业构建产业化导向的专利组合和战略布局；构建知识产权运用综合服务平台等。